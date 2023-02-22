時力質疑學甲壘球場如新竹棒球場翻版？ 南市府：無不法

時力立委陳椒華今天在立法院質疑，「學甲壘球場弊案宛如新竹棒球場翻版? 台南市政府浪費公帑蓋假球場實為填底渣」，南市環保局解釋，從規畫、發包及施工使用材料，完全依照環保署的再利用規定進行，全程監督廠商依設計圖說完成，絕無填埋廢棄物或爐碴情事。

陳椒華指學甲壘球場是不合格、不安全的球場，無法辦比賽及練習打球。南市環保局花4百多萬元整地打造，完工多年卻未曾啟用過，表層3公分內有碎玻璃、碗瓦碎片等，廢棄物重金屬高，超過土壤管制標準，是浪費公帑且有危害性的公共工程弊案。

南市環保局表示，2016年因地方人士與在地議員請託，編列預算將復育的學甲掩埋場作為簡易練習型壘球場，提供休閒遊憩使用。局長許仁澤強調，本案全程皆依設計圖施工，在既有垃圾層覆土上使用50公分合法且可再利用於掩埋場的粒料(焚化再生粒料及廢玻璃砂)，最上層披覆5公分的紅磚土或良質土，完工後，依契約規定進行竣工確認及驗收，無不法或浪費公帑等情事。

許仁澤說，焚化再生粒料廢玻璃砂的使用為合法用途，是環保單位推動廢棄物再利用的一環，在各項法規規範下施作，再生粒料與爐碴的來源完全不同，不容混淆。

環保局表示，雖說焚化再生粒料乃有極小部份雜質無法分離，但都控制在一定比率下，大小也都符合規範在19mm以下。本球場工程每回填15公分壓實1次，經過3次壓實程序，可確保回填後的平整度，而且最表層仍有良質土及紅磚土面層，不影響後續使用安全，若表層良質土磨耗，也會適當補充良質土。至於照片上的雜質，無法確定來源，不予置評。

學甲垃圾衛生掩埋場位於學甲區秀昌里，面積4.5公頃，目前已完成整地復育、植生綠化，可規畫為公園、運動場、休憩設施或其他用途，歡迎民眾認養使用。