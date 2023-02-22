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中正紀念堂怎麼轉型？ 競圖決審評選會現場開放與直播

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會，共同發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天上午9時展開為期兩天的決審評選。記者陳宛茜／攝影
由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會，共同發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天上午9時展開為期兩天的決審評選。記者陳宛茜／攝影

由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會，共同發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天上午9時展開為期兩天的決審評選。評選過程對全民公開，民眾可以在現場旁聽也可以在線上觀看直播

本次競圖活動的重點是民眾參與及社會溝通，借用建築專業的表達手法和想像提案，提供社會持續深化討論的基礎。徵件期間規劃一系列「想像中正紀念堂的100種方式」，包含論壇、講座、工作坊、基地建築文史導覽等活動，以及最終的成果展覽。

主辦單位向民間、國內外公開徵求中正紀念堂園區的空間轉型提案，一共收到142件來自國內外的作品，去年12月1日進行初選，作品以匿名方式經評審委員會討論淘選出社會組、學生組各15件優秀的入圍作品。將在今、明兩日的決審評審會中，由決審委員選出最後優勝的社會組、學生組各5件作品。

競圖決審評選會將持續兩日，第一日為學生組評選，於22日（星期三）上午9時開始；第二日為社會組評選，於23日（星期四）上午9時開始。由競圖活動執行長張維修擔任活動主持人、評審團主席賀陳旦率評審團獨立進行評選會議。

決選評審委員邀多元領域之國內外專業者與學者，學生組為Jolanta Gromadzka、Philip J. Goad、王明蘅、林曼麗、曾成德、曾旭正、賀陳旦（主席）、黃丞儀。社會組為Jolanta Gromadzka、Philip J. Goad、王明蘅、林曼麗、林靜娟、曾成德、曾旭正、賀陳旦（主席）、黃丞儀。

●「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」相關資訊，請至活動官方網站（https://www.transckspark.tw/），或臉書粉絲專業（https://www.facebook.com/transckspark）瀏覽

Youtube直播連結（2/22學生組）：https://youtube.com/live/V9Wp9jPu1bo?feature=share

Youtube直播連結（2/23社會組）：https://youtube.com/live/OlH04HlOkcE?feature=share

一般民眾現場旁聽報名表單：https://forms.gle/ugmGXpQyuXDZH5yUA

由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會，共同發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天上午9時展開為期兩天的決審評選。本報資料照片
由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會，共同發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天上午9時展開為期兩天的決審評選。本報資料照片

中正紀念堂 直播 建築

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