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交通月票遺漏雲嘉嘉 黃敏惠重話：被嚴重忽略

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠認為交通月票補助遺漏雲嘉嘉，認為被嚴重忽略。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠認為交通月票補助遺漏雲嘉嘉，認為被嚴重忽略。記者林伯驊／攝影

交通部鎖定北北基桃、中彰投、南高屏三個生活圈推動交通月票，遺漏雲嘉嘉地區，嘉義市長黃敏惠今天重話說，「從硬體建設到月票補助，中央從來視而不見、被嚴重忽略」，且北台南在此生活圈內，台南也形同被漠視，已請交通處研擬方案，區域縣市協商後，立即向交通部提案申請。

黃敏惠上午市務會議後受訪說，區域公共運輸系統的發展，長期以來南北就存在差異，縣市與都之間更有極大的落差，雲嘉嘉更是一直處於「公共運輸不平權」的困境，為鼓勵使用大眾運輸工具，中央在補助方案就不能只看齊頭式平等，應該因地制宜才是。

黃敏惠認為，中央的政策應該要周延，也要與地方政府溝通，對於國民更不能因區域不同或交通發展落差，而有差別待遇。

黃敏惠說，從高鐵嘉義站原本要打造聯外輕軌，變成BRT先行，中央當年告知視運量再轉型軌道，也遲遲未做，硬體建設也不做，到現在交通月票補助，中央從來視而不見、被被嚴重忽略；雲嘉嘉南生活圈需要中央的關注與重視，擴及到北台南的新營、後壁、鹽水區等。

黃敏惠指出，已經責成交通處要立即研擬方案，主動為民眾爭取交通權益，待與區域縣市協商後，將立即向交通部提案申請。市府交通處表示，爭取月票補助，可養成搭乘公共運具習慣，減少通勤族開銷、減少私人運具，也有助擴大雲嘉嘉南交通生活圈。

黃敏惠 台南 交通部

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