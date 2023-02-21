雲嘉嘉生活圈成交通月票孤兒？張麗善：不要只重視南北

交通部針對北北基桃、中彰投、南高屏3大都會生活圈推動通勤通學優惠月票，其他縣市則自行依交通特性因地制宜規劃，對於雲嘉嘉生活圈未被納入，雲林縣長張麗善今天表示「有交通的地方才有經濟發展」縣民的交通習慣確實和都會區不同，但交通路網沒有其他縣市完善，希望中央不要只「重南北、忽中南」，盼也能為雲嘉嘉地區解決問題，並強化基礎交通建設。

張麗善表示，雲林是農業縣，交通長期弱勢，如果沒有高鐵進駐，可能還會更邊緣化，過去就常發生中部民眾比高雄民眾還慢到台北，「因為轉車加上乘車，通勤時間比別人多出好幾倍」。

張麗善指出，雲嘉嘉沒有捷運，主要交通習慣與其他縣市不同，中央在提升各縣市交通路網時，雲嘉嘉生活圈也應納入研議，思考如何解決中南部的交通根本問題。

雲林縣內有林內、斗六、斗南等台鐵火車站，張麗善說，雲嘉嘉生活圈內仍有多處火車站點，交通月票也應照顧到這些族群，而部分鄉鎮雖無，只能運用幸福專車、復康巴士或市區公車，中央也要對於目前能承載的公共運輸工具規劃更多優惠，加強既有路網，並適妥建置基礎交通建設，讓雲嘉嘉路網更全面。

縣府工務處長汪令堯表示，雲嘉嘉3縣市已研議合作「雲嘉嘉月票」，預計結合3地公路客運、市區客運及台鐵等月票，串聯通勤路網，實施票證優惠，預定3月完成細部計畫，向中央爭取補助，希望中央考量公共運輸平權，給予必要協助。