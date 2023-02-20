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美國聯邦眾議院議員康納訪台 立法院長游錫堃今接見

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（左五）款宴。訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯（左四）、聯邦眾議員歐清傑（左三）及聯邦眾議員傑克森（左二）。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（左五）款宴。訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯（左四）、聯邦眾議員歐清傑（左三）及聯邦眾議員傑克森（左二）。記者林伯東／攝影

美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。

訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯、聯邦眾議員歐清傑及聯邦眾議員傑克森。游錫堃致詞時表示，他代表台灣國會，感謝美國長久以來與台灣的相互扶持。數十年來，美國除了是台灣最重要的經貿夥伴、台海和平穩定的支柱外，台灣過去的數十年民主化過程，也受到美國長期的關注與支持。

美國聯邦眾議員肯納（圖）率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納（圖）率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（圖）款宴。游錫堃致詞時表示，呼籲國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（圖）款宴。游錫堃致詞時表示，呼籲國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納（左）率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（右）款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納（左）率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（右）款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（右）款宴。訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯（右二）、聯邦眾議員歐清傑（左二）及聯邦眾議員傑克森（左一）。記者林伯東／攝影
美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（右）款宴。訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯（右二）、聯邦眾議員歐清傑（左二）及聯邦眾議員傑克森（左一）。記者林伯東／攝影

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