美國聯邦眾議院議員康納訪台 立法院長游錫堃今接見

美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。

訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯、聯邦眾議員歐清傑及聯邦眾議員傑克森。游錫堃致詞時表示，他代表台灣國會，感謝美國長久以來與台灣的相互扶持。數十年來，美國除了是台灣最重要的經貿夥伴、台海和平穩定的支柱外，台灣過去的數十年民主化過程，也受到美國長期的關注與支持。 美國聯邦眾議員肯納（圖）率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。記者林伯東／攝影 美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（圖）款宴。游錫堃致詞時表示，呼籲國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。記者林伯東／攝影 美國聯邦眾議員肯納（左）率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（右）款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。記者林伯東／攝影 美國聯邦眾議員肯納率團來台，中午訪問立法院並接受院長游錫堃（右）款宴。訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯（右二）、聯邦眾議員歐清傑（左二）及聯邦眾議員傑克森（左一）。記者林伯東／攝影