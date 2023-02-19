掌中劇資深藝師朱振源75歲辭世 文化部將頒發旌揚狀

「真華光掌中劇團」負責人朱振源，昨天凌晨辭世，享壽75歲。文化部表示，朱振源團長為台灣資深布袋戲藝師，深耕布袋戲藝術60載，致力推廣、傳承布袋戲文化，文化部長史哲聞訊表達哀悼，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

朱振源1948年出生於台南新化，其一生提攜後進不輟，除指導子弟精進布袋戲技藝外，近年更赴偏鄉巡演，義務教導學生口白技巧與操偶動作，並在社區關懷中心指導民眾。其子朱其島、朱南雄承續父親於布袋戲的熱情和專注精神，接續成立「台灣其雄木偶劇團」、「其雄布袋戲團」，秉持父親身教言教，堅持以現場口白實力演出本土布袋戲，呈現最真實的表演風貌，共同投身發揚、推廣傳統藝術志業。

文化部表示，朱振源團長一生致力布袋戲演出，透過家族世代傳承，隨時代推進以多元管道與方式推廣布袋戲，其持續發揚傳統藝術的精神，令人感佩，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。