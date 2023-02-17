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故宮表態 盼續留蘭千山館文物

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
陳學聖發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，29日召開記者會，文化中國研究中心創辦人黃光國、霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理魏裕國、台北市前文化局長劉維公、台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍、中華奉元學會理事長潘朝陽、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、輔仁大學日本語文學系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎等人與會。記者葉冠妤／攝影
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故宮收藏多年的蘭千山館文物，因故宮前院長吳密察有意改革私人寄存制度、與蘭千山館主人林柏壽後代重新議約，引發外界擔憂蘭千山館文物將離開故宮，並發起連署。故宮昨在網路平台貼出回應，故宮將秉持原始寄藏人林柏壽寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。

吳密察有意改革私人寄存制度，希望蘭千山館文物能在符合故宮文物新寄存制度下續留故宮，包括捐贈或改成立基金會寄存。

吳密察在公聽會中表示，故宮私人寄存制度改革方向，著重協助依文資法指定為國寶、重要古物的私人文物。當私人無力保存具文資身分文物，故宮才以寄存方式提供國家庫房資源。而蘭千山館文物既不具文資身分、林柏壽後代也非無力保存，卻長年免費寄存故宮。林家後代眾多，對如何續存故宮意見不一，故宮在約滿後給予半年緩衝期，希望林家後代凝聚共識。

前立委陳學聖等人在公共政策網路平台發起「搶救蘭千山館文物」連署，要求故宮尊重歷任院長留下的傳統，繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，讓蘭千山館以私人文物身分免費寄存故宮。

故宮新任院長蕭宗煌二月上任，積極處理蘭千山館文物議題。故宮十三日舉辦專家諮詢會議，與會者多希望文物續留故宮。

故宮也表示，公共政策網路參與平台、公聽會及諮詢會議，各界呼籲將蘭千山館文物續留寄存故宮為最大共識。據了解，故宮不再堅持吳密察想要改革的寄存制度，而希望能以文物續留寄存故宮前提下，和林家後人溝通。雙方正積極安排私下會面溝通，蘭千山館續留故宮機會大增。

連署中要求請文化部依文資法，指定蘭千山館文物中褚遂良的「黃絹本蘭亭」以及懷素的「小草千字文」為國寶，避免珍稀古物流落海外。文化部回應，將視後續處理情形及文物所有人意願，於經指定為一般古物後，配合辦理後續國寶審查事宜。

故宮 文物 吳密察

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