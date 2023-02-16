生醫產業正急需升級　美商默沙東藥廠與臺大合作「企業培訓」課程因應！

隨著口罩鬆綁進入第二階段，民眾生活近乎恢復往昔，但疫情對於政府的公衛政策、生技暨醫藥產業的發展方針，早已帶來翻天覆地的影響，加上全球人口結構老化、科技日新月異與跨產業合作蔚為趨勢和ESG當道，令臺大進修推廣學院院長謝明慧直指：「生醫產業正急需升級，方能跟上時代劇變！」然而生醫業者又將如何與時俱進地掌握新商機、布局未來呢？

擅長行銷管理學的臺大進修推廣學院院長謝明慧表示，台灣生醫產業正面臨轉型之急迫性，不妨透過「員工再培訓」助企業轉型一臂之力。 圖／記者吳智碩 攝影

歷經COVID-19，台灣生醫產業出現了兩大變化「疫情至今已經三年了！在這三年期間，為盡速提供患者解決方案，政府與生技暨醫藥業者密切合作、建立起良好的夥伴關係，相信未來還有更多的合作機會；此外，以往生醫產業比較重視治療面，但歷經疫情後，我們開始把預防、診斷與治療視為整體，這也將是未來的發展趨勢」，美商默沙東藥廠台灣分公司總經理崔在延分享自己觀察到台灣生醫產業因COVID-19所衍生的兩大轉變趨勢。

美商默沙東（MSD）藥廠是全球最大處方藥品公司之一，旗下產品涵蓋13項治療領域，如：心臟血管、癌症等用藥，以及疫苗、COVID-19口服抗病毒藥物等；MSD投入創新藥物與疫苗研發為全球各大藥廠的前三高，光2021年，在全球投入近新台幣4000億元的研發經費，來滿足全人類的醫療健康需求。儘管MSD已是全球醫藥界的佼佼者，美商默沙東藥廠台灣分公司總經理崔在延仍不諱言地說：「如今，大環境瞬息萬變，昨天最佳的解決方案，今日有可能就不是最適用的了！」

她以美商默沙東台灣分公司為例指出，即便我們的員工都非常上進，但公司仍持續協助員工強化因應環境變遷的能力，滿足他們對自我成長的需求；尤其，我們有共同的願景：『幫助並改善患者的病況與生活品質』，這是需要一直保持高度熱忱的工作，更應讓員工感受到公司對他們的全力支持與重視，而且我相信，唯有讓員工從職涯中獲得成長、自信與快樂，這間公司才能永續營運。

美商默沙東台灣分公司總經理崔在延認為，現今大環境瞬息萬變，公司應持續協助員工強化因應環境變遷的能力。 圖／記者吳智碩 攝影

為此，美商默沙東台灣分公司今年有了新的突破，他們首度委託臺大進修推廣學院，從員工職涯發展立場出發，為中階主管量身訂製「學習與發展」（L&D）課程，有別於從組織角度出發的傳統「教育訓練」，亦是現今歐美企業育才的新趨勢。

崔在延總經理解釋：「為員工開設有助於提升自我的課程，不僅滿足他們自我成長的需求而感到快樂，也能因提高團隊的能力與幸福感，進而幫助更多的病患；尤其臺大的師資與學術資源數一數二，選擇與臺大進修推廣學院合作，能讓員工獲得最好的課程跟學習的機會；同時，我真的相信＂面對面＂互動的力量，這是不易被線上平台所取代的學習體驗。」

多元且國際化的企業培訓課程，吸引台灣默沙東重返校園美商默沙東台灣分公司的高階主管：簡國任處長與蔡文宜總監是這回促成與臺大進修推廣學院合作的幕後推手，他們不僅都是臺大的校友，蔡文宜總監在踏入職場後，更數次重返臺大校園持續進修，也因擁有實際上課的切身經歷，讓他們異口同聲地說：「臺大的師資與課程，真的很符合員工再進修與企業培訓的需求。」

身兼醫藥事業與商業營運處處長簡國任，加入公司三年多以來，已在不同的國家及部門輪調過，所以他經常叮囑團隊：「我希望你們是一隻能順應不同環境、沒有既定模式的變形團隊。」也因此，臺大崇尚多元教育的學風，正是他看中的特色之一。

簡國任處長帶領的商業營運處成員來自台積電、花旗銀行、生醫業等各界菁英，不難看出台灣默沙東也在轉型，不只人才更加多元，員工也學習多元的知能，有助於跨部門溝通。 圖／記者吳智碩 攝影

殊不知，在與課程規劃老師討論課程方向後，又讓他再次見識到臺大進修推廣學院的教學能量與視野的多元化和國際化，「特別是，與我們洽談的教授願意花時間了解我們公司的背景，而不是提供幾份制式課程單，然後問你想挑哪一個！從談話中，我確實感受到教授真心期盼課程內容對學員是具有意義且實用。」

負責公共事務與企業溝通處的蔡文宜總監則讚許臺大進修推廣學院的位於台北市中心、交通便捷，她補充說道：「我們平日工作繁忙，同事們又認真負責。若仍在公司裡上課，恐無法心無旁騖！所以我們特地要求到臺大校園上課，讓同事們抽離工作環境，宛若重返大學生活，下課後也會安排小組討論及聚餐，課程結束時還有成果發表，分享他們如何靈活運用上課所學；對公司而言，也能從中發掘員工不同的潛能，讓他們未來有更多發揮的空間。」

「教授們會事先了解學員的工作背景，以利挑選合適的教材與案例，再依據學員的反應，調整上課的節奏，讓學員都覺得獲益匪淺，」總監蔡文宜分享曾在臺大進修推廣學院上課的體驗。 圖／記者吳智碩 攝影

「從同事變同學，是我們這次上課的Slogan！」簡國任處長笑著透露，公司特意安排歡樂的開學典禮，期待＂同學們＂不僅學得紮實又快樂，還能凝聚大家的向心力，「公司規劃的課程猶如一幅拼圖，有員工成長、企業文化、共同目標…等，而擁有豐沛學術能量與堅強師資陣容的臺大進修推廣學院就是最後一塊拼圖，拼上去後，整個計畫就很完美了！」

臺大進修推廣學院致力提升學員knowing、doing與being之三大面向近年來，企業委託臺大進修推廣學院為員工進行再培訓的需求日益增加，院長謝明慧認為，這與學院致力提升學員knowing、doing、being之三大面向有關。

所謂的knowing，指的是了解新知識。比方說以往的線性商業模式，現已逐漸被「平台」或「生態系」商業模式所取代，這就是學員需要學習的新知識；doing則是學院透過個案討論及引導，當學員察覺到問題時，知道選擇什麼樣的工具，還能靈活應用分析、評估或溝通等多項技巧；最後是being，意指「你想成為什麼樣的人」，這關乎思維、視野格局與心態。

謝明慧院長表示：「being是最難培育的面向。一般員工因埋首於工作中，通常見樹不見林。因此，我們希望員工能抽離日常的業務，回到學校進修研習，由專業師資傳授具系統性的知識與工具應用，同時透過師生互動、同儕討論的過程，打開你的視野、提高你的格局、創新你的思維與轉變你的心態，這也是目前實體課程無法被取代的優勢。」

院長謝明慧認為，透過師生互動、同儕討論的過程，有助於打開視野、提高格局、創新思維與轉變心態，這也是目前實體課程無法被取代的優勢。 圖／記者吳智碩 攝影

欲實現五年服務百萬民眾的雄心壯志 持續學習是不可或缺的重要助力在邁入後疫情之際，美商默沙東藥廠台灣分公司喊出一項五年計畫。崔在延總經理透露：「希望到了2027年，MSD將透過創新藥物與疫苗為超過100萬名台灣民眾的身心健康（well-being）做出貢獻，所以公司正需要經由不同課程來培育團隊成員具備多元能力，以實現幫助更多病患與民眾健康的雄心壯志。」

由此足以證明，唯有不斷地學習、培養多元能力，提升思維與格局的企業及其員工，方能持續引領世界；同樣的，若期許自己能與時俱進、創造職涯新契機，臺大進修推廣學院也為一般民眾提供三類班程：PM在職碩士班、學分班程、以及研習班程，有進修意願者可依自身需求或人生規劃自行選擇。