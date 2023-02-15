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國有地竟不蓋社宅？ 時力籲改變用途

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「國有地要拿來蓋社會住宅，才是真正落實居住正義！」時代力量立委邱顯智15日表示，內政部說2024年要蓋12萬戶住宅，但目前完工加興建僅7萬戶，但政府去年底卻還以74億高價招標國有地的地上權，呼籲政府英將國有地優先興建社宅。OURs秘書長彭揚凱也說，5分之1開發是由政府賣地產生，希望政府不要打房之餘還推高房價。

高價國有地拉抬房價

邱顯智表示，內政部次長花敬群去年底曾說，2024年要蓋12萬戶社會住宅，但目前完工社宅僅2.4萬戶、發包興建僅4.7萬戶，總計才7萬多戶，進度大幅落後，雖然政府說要推「使用權住宅」，但無論是社宅還是使用權住宅，都需要土地進行興建，但政府卻將國有地賣給私人，形同打臉自己的居住政策。

邱顯智舉例說，去年12月12日，國產署公報國防部原有的六張犁陸軍保養廠C區，以74億的價格標出地上權，這是歷史第3高的標價。他質疑，政府一邊說缺地蓋社會住宅，另一手卻又以高價將土地標給私人開發商，反而讓建商「貴買貴賣」，導致房價居高不下，國有地不應該作為營利用途。

不該營利使用

OURs執行長彭揚凱表示，依據去年商業週刊報導，台灣有5分之1的開發案的土地是從政府手中賣出去，過去政府將國有土地作為營利使用，但國有土地作為全民資產，應該更注重社會價值，且國有土地以高價賣出，也會影響周圍私人土地價格，房價、租金通通往上推，即使有再多打防政策都無效。

「2020到2022年間，政府國有地的招標金額高達600億元！」邱顯智不滿指出，六張犁陸軍保養廠的AB區作為社會住宅，可以蓋790戶，1.6公頃的C區也同樣可貢獻700多戶，但政府過去三年標售31公頃的土地、獲利600多億，「這些土地不知道可以蓋多少社會住宅？」

因此他呼籲，政府應先將公有地用於社會住宅，以提高社宅存量，並處理租屋黑市問題，提高租賃人議價能力，最後，各部會的國有地應配合國家居住政策，積極興辦社會住宅。

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社會住宅 邱顯智

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