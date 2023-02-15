全台半數屋齡超過30年 時力：老屋速補強

全台半數建築屋齡超過30年，檢視補強防震標準不可或缺！時代力量立委王婉諭15日於記者會說，政府對老屋安全評估執行效能不足，應該加速盤點，並提出完整的改善措施。同黨立委邱顯智呼籲，政府應加強檢視建物的建築履歷，避免不良的建物流入市場。

400萬老屋待檢驗

時代力量立委陳椒華表示，台灣位於板塊交界處，每年都發生超過700次的有感地震，檢視耐震防災的配套措施，不可或缺。她說，目前台灣有陸續探索到過去沒發現的「盲斷層」，政府應加速進行地質調查，並定期公告活動斷層與地質敏感區。

「地震本身不會殺人，但建築物會，」王婉諭說，921地震後，台灣引入建築的耐震標準，2000年後的建築物都能承受6級以上的地震。但她指出，全國房屋稅籍住宅數約900萬戶，但有460萬戶屋齡都超過30年，應檢視補強老屋的進度。

安全評估進度慢

她表示，政府對這類型建物的安全評估執行率相當低，110年預計評估6千多棟老宅，但實際卻只評估了908棟，更遑論後續的補強或重建作業。王婉諭說，內政部曾提出老屋補強的困難是「私有建築的樣態多元」、「經費不足」、「民眾意願不高」等，但內政部不該只是提出問題，應對此有完整的改善計畫。

王婉諭說，針對公共建築的防災耐震標準，依法規需要由專業人員進行定期檢查，必要時甚至可以祭出斷水斷電或拆除等處置。但詢問內政部後，才發現該部會根本沒有盤點公共建物的狀況，也缺乏通盤的了解。

加強建物檢驗機制

邱顯智說，有許多建商主打「優良」、「完整」的建築履歷，但難以避免不肖建商造假呼攏的狀況，為了減少不良建物流入市場，政府應提出更強的建物檢驗機制，才能真正保障居住品質。

此外，他指出，在地震災情發生時，防災安置措施也相當重要，台灣已參照日本設置「防災公園」。但目前大多數民眾仍不知道防災公園的位置，政府應加強宣導，並考量災情模擬、人口密度等數據，來規劃建設防災公園。

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