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星雲大師尋佛光山 最後告別路線曝光

聯合新聞網／ 人間福報訊

選佛場。 圖／人間福報提供
選佛場。 圖／人間福報提供

2月13日上午，佛光山雲居樓舉辦圓寂讚頌典禮後，星雲大師法體進行最後一趟巡山，佛光山與佛陀紀念館擠滿等候辭別信眾，場面肅穆莊嚴，備極哀榮，自發性來自世界各地的佛光人，含淚跪送大師法體真身最後一程。

大雄寶殿。 圖／人間福報提供
大雄寶殿。 圖／人間福報提供

星雲大師說「人生300歲」，今日圓滿。眾人懷著「不捨的心」淚崩赴佛光山，「合掌、頂禮、長跪、叩首」是心中唯一能表達的心情，頂禮跪拜慈心悲願開創人間佛教的高僧，不畏艷陽柏油燙，只為把握一期一會因緣，再結來生相遇，同行佛道。

不二門。 圖／人間福報提供
不二門。 圖／人間福報提供

星雲大師法體真身巡禮路線，自雲居樓迎請-選佛場-右轉上佛光緣美術館總館-左轉經過抄經堂-進入成佛大道-右轉出東禪樓-下藍毗尼園-菩提路-右轉滴水坊-文教廣場-不二門-覺華園-出佛光山頭山門-右轉興田路-左轉進入佛陀紀念館-擎天神路-右轉成佛大道-萬人照相館-菩提廣場-再左轉上擎天神路-繞佛光大佛一圈後出佛陀紀念館大門。

頭山門。 圖／人間福報提供
頭山門。 圖／人間福報提供

當大師法體真身沿路緩緩經過，虔誠跪拜的信眾，不分男女老幼，雙手合十述說他們對大師的感謝與心中話，這就是「給人歡喜」的大師，記憶在人心中，情義留人間，讓眾人不捨。

佛陀紀念館菩提大道。 圖／人間福報提供
佛陀紀念館菩提大道。 圖／人間福報提供

「南無本師釋迦牟尼佛」佛號梵唄聲不間斷，就如眾人聲聲呼喚大師早日乘願再來，帶領僧信二眾，繼續建設人間淨土。

佛陀紀念館大門。 圖／人間福報提供
佛陀紀念館大門。 圖／人間福報提供

大雄寶殿前成佛大道架設大型螢幕轉播，處處可見坐輪椅、拿柺杖的信眾，不辭遠途，把握因緣來拜別，獻上心中滿滿的真摯想念，時而合掌祝願，時而頻頻拭淚。

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