10個月大男嬰 未接種疫苗 染疫五天亡

1955年2月13日，大陳防衛司令官劉廉一與國防會議副祕書長蔣經國上午乘我海軍軍艦返回台灣基隆港。劉司令官及蔣副祕書長12日下午乘軍艦離開大陳，他們是最後一批離開大陳者。 國防會議副祕書長蔣經國是於1月30日飛往該地，並曾於2月2日在大陳召集政工人員舉行政工檢討會議，在會議中講話。10日上午8時蔣經國領導駐軍官兵代表舉行最後一次的升旗典禮，海軍副總司令黎玉璽，大陳行政專員沈之岳也參加。蔣經國在典禮中說：「今天我們的心情是沉痛的，但我們堅決相信，在總統領導下，我們一定可以打回大陸，把這莊嚴美麗的國旗插在紫金山上。」

2023-02-13 08:00