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中重症+106例、54死！10個月大男嬰未接種疫苗 染疫五天亡

BA.2.75持續為國內主流株！驗出第二例XBB.1.5 皆加拿大入境

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10個月大男嬰 未接種疫苗 染疫五天亡

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
國內新冠肺炎新增106例中重症、54例死亡個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增106例中重症、54例死亡個案。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎新增106例中重症、54例死亡個案。其中包括一例10個月大男嬰，未接種疫苗，有先天性腹部疾病及發育遲緩。發病後五天死亡，死因為新冠肺炎併多重器官衰竭。去年至今，中重症累計4萬5885例，其中死亡1萬6298例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種三劑以上疫苗。

新增死亡個案中最小的一例為10個月大男嬰，有先天性腹部疾病及發育遲緩、未接種疫苗。去年11月25日因咳嗽、痰多、活力下降 ，經快篩陽性確診。當晚睡覺時被家人發現昏迷，無反應而緊急送醫；經急救後轉入加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、抗生素，後續血液培養檢驗出腸球菌。經積極救治，11月29日仍不幸因多重器官衰竭過世，經法醫相驗開立死亡證明，死因為新冠肺炎併多重器官衰竭。羅一鈞表示，此案屬於第二波疫情的死亡個案，也合併菌血症。

另中重症包括68例中症、38例重症。其中包括一例4個月大男嬰罹患MIS-C（孩童多炎症症候群），2月3日出現症狀、5日就醫住院，7日即出院。目前12歲以下兒童重症共310例，其中肺炎增至10例；死亡增至44例。

針對死亡病例趨勢，指揮官王必勝表示，死亡病例是落後指標，通常較確診數延後兩周左右。依據疫情趨勢圖來看，目前的死亡數應是在反映第三波疫情，預期很快就會下降。

新冠肺炎 疫情 器官

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