20多歲男長期抽菸 頭痛昏迷確診 送醫隔天不治

新冠肺炎今天新增186例中重症、死亡個案57例。其中一例20多歲男性，曾接種兩劑疫苗，長期抽菸，出現頭痛症狀後昏迷，送醫經快篩陽性隔天即死亡；死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫、新冠確診。針對近期死亡人數起伏，指揮中心發言人莊人祥表示，有一些過年前死亡的個案如今才延後通報，導致通報數起伏，但死亡數並未明顯增加。

今日新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，其中54例具慢性病史、39例未接種3劑以上疫苗。確診日介於去年5月30日至今年2月9日，死亡日期介於去年5月30日至今年2月9日。

較年輕死亡個案20多歲男性，無慢性病史、長期抽菸，曾接種兩劑疫苗。頭痛數日自行服用止痛藥後，2月2日突然昏迷送醫，急診檢查有大腦動脈瘤自發性破裂出血，另新冠快篩陽性確診。經加護病房治療仍不幸病況惡化，於2月3日過世，死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫、新冠確診。