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還穿著球衣！土耳其16歲足球小將被埋 119小時後奇蹟獲救

福衛5號助土耳其震災 一拍驚現部分地表移動數據驚人

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
土耳其2月6日發生強烈地震，國家太空中心昨晚在臉書分享，土耳其強震發生後，台灣福衛五號拍攝清晰災後影像，將資料提供給各國救災成員使用，為國際救援行動盡一份心力。圖／取自國家太空中心臉書
土耳其2月6日發生強烈地震，國家太空中心昨晚在臉書分享，土耳其強震發生後，台灣福衛五號拍攝清晰災後影像，將資料提供給各國救災成員使用，為國際救援行動盡一份心力。圖／取自國家太空中心臉書

土耳其2月6日發生強烈地震，各國組織救難隊前進當地把握黃金救援時間，搶救瓦礫下的受困者，台灣也派出救難隊前往當地援助，不僅如此，國家太空中心昨晚在臉書分享，土耳其強震發生後，台灣的福衛五號將清晰災後影像，提供給各國救災成員使用，為國際救援行動盡一份心力。而從畫面分析，土耳其建物受災範圍總和約187公頃，部分地區地表更移動了69公分以上。

土耳其當地時間2023年2月6日清晨4時17分，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發生Mw7.8強震，震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı），震源深度17.9公里。後續多次餘震，其中最強烈的Mw7.5淺層地震發生在9小時後、北方不到100公里處，災情擴大，傷亡超過萬人。

國家太空中心表示，每有重大災害發生，太空中心的「資料處理組」就嚴陣以待。這次土耳其地震發生後兩小時，資料處理組即啟動緊急排程，也同時接獲守望亞洲（Sentinel Asia）發出的取像需求。自此不眠不休規畫衛星排程、進行影像處理、查找災前衛星影像、彙整國內外衛星影像分析、標定受災區域、提供資料予救災單位。

不過，2月7日福衛五號正好經過土耳其，原規畫取像最初Mw7.8震央附近的加濟安泰普城市，不料天氣不佳，目標地區完全被雲遮蔽。國家太空中心說，福五每兩天再訪同一地區，2月9日順利在當地時間11時33分取得清晰影像；2月11日取像位置相同，亦取得清晰成果。但災區範圍廣大，明天福五將換地點拍攝。

而在2月9日首次取得清晰災後影像，國家太空中心也彙整多幅國外衛星影像進行災情分析，將這些分析資料提供給國家災害防救科技中心、慈濟基金會等單位，亦與守望亞洲（Sentinel Asia）共享資訊，給各國救災成員使用。

國家太空中心表示，若將福五2月9日影像搭配歐洲Sentinel-2衛星今年1月25日的災前影像，進行建物判釋分析，標定出可能為建物坍塌區域、帳篷搭建區域、地表崩裂或樹木倒塌等處，得出建物受災範圍約187公頃。

另外，團隊也應用兩組歐洲Sentinel-1衛星的雷達影像（災前的1月28日、災後的2月9日），初步觀測地表變化量，觀察到部分地區地表移動了69公分以上。國家太空中心說，福五對災區的取像工作會持續至2月17日，為國際救援行動盡一份心力。

福衛五號是台灣現役遙測衛星，自2017年升空至今，已取像超過6萬4000幅。它運行於720公里高的軌道，繞地球一圈約99分鐘。衛星行經地球白天與黑夜區域的時間各半，晝時取像，夜時就讓科學酬載蒐集電離層資料。

國家太空中心表示，衛星影像是救災一大助力，擁有自主的遙測衛星是很珍貴的資源。但能否順利取得影像，深受天氣以及衛星本身的軌道影響，因此國際也有合作組織，串聯太空機構，整合各遙測衛星的資源與所長，例如由日本JAXA發起的「守望亞洲」即是一例，台灣自2010年加入至今，已支援156件災害取像，當台灣有難時，也受惠其幫助。

太空 土耳其 災後 福衛五號

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