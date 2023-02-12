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聯合報一周大事2/5~2/11

聯合報／ 本報訊
佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，其所傳播的人間佛教影響深遠。本報資料照片
佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，其所傳播的人間佛教影響深遠。本報資料照片

國內

5日：佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師離世，享耆壽九十七歲。

9日：疫情指揮中心宣布，室內口罩令二月廿日起鬆綁，不過醫療照護及公共運輸等二大類指定場所需「強制佩戴」。

9日：行政院主計總處發布今年一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點○四，再次飆破百分之三，是自去年七月以來再見三字頭。

土耳其6日發生芮氏規模7.8強震。法新社
土耳其6日發生芮氏規模7.8強震。法新社

國外

6日：土耳其接近敘利亞邊界地區發生芮氏規模七點八強震，已有超過兩萬兩千人罹難。

7日：美國總統拜登發表「國情咨文」，強調共和黨與行政部門密切合作，也對中國國家主席習近平表示「我們想要競爭，不是要衝突」。

8日：湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯在對上雷霆隊時攻下卅八分，生涯廿季累積三八三九○分，超越傳奇球星「天勾」賈霸，成為ＮＢＡ史上得分王。

星雲法師 疫情 口罩

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•佛光山訂13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，大陸38名的官方弔唁團欲來台弔唁星雲大師，其中有12人為國台辦、統戰部門現職官員。國台辦發言人朱鳳蓮今上午聲稱，由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行，並指控「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心」。 對此，佛光山回應，正全力投注在13日追思讚頌會的準備事宜，對於前來為大師獻上敬意的人士，不分地域都表示感謝。陸委會昨表示，專案會議已完成陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發作業。至於國台辦、統戰部門現職官員赴台部分，應循兩岸事務主管部門人員業務溝通聯繫機制相互協處之前例，進行照會與商討，但陸委會迄未收到陸方任何訊息。

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