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聯合報一周大事2/5~2/11
國內
5日：佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師離世，享耆壽九十七歲。
9日：疫情指揮中心宣布，室內口罩令二月廿日起鬆綁，不過醫療照護及公共運輸等二大類指定場所需「強制佩戴」。
9日：行政院主計總處發布今年一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點○四，再次飆破百分之三，是自去年七月以來再見三字頭。
國外
6日：土耳其接近敘利亞邊界地區發生芮氏規模七點八強震，已有超過兩萬兩千人罹難。
7日：美國總統拜登發表「國情咨文」，強調共和黨與行政部門密切合作，也對中國國家主席習近平表示「我們想要競爭，不是要衝突」。
8日：湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯在對上雷霆隊時攻下卅八分，生涯廿季累積三八三九○分，超越傳奇球星「天勾」賈霸，成為ＮＢＡ史上得分王。
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