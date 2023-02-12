聯合報一周大事2/5~2/11

•佛光山訂13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，大陸38名的官方弔唁團欲來台弔唁星雲大師，其中有12人為國台辦、統戰部門現職官員。國台辦發言人朱鳳蓮今上午聲稱，由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行，並指控「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心」。 對此，佛光山回應，正全力投注在13日追思讚頌會的準備事宜，對於前來為大師獻上敬意的人士，不分地域都表示感謝。陸委會昨表示，專案會議已完成陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發作業。至於國台辦、統戰部門現職官員赴台部分，應循兩岸事務主管部門人員業務溝通聯繫機制相互協處之前例，進行照會與商討，但陸委會迄未收到陸方任何訊息。

2023-02-11 18:40