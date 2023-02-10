台灣精準醫療計畫恐引發國安疑慮 計畫團隊提六點澄清

民進黨立委黃國書去年11月審查中研院預算時，曾質疑中研院生醫所執行「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵，進一步了解後，發現此一涵蓋全台60萬名國民基因資料的醫療研究計畫，竟有5點適法疑慮，若基因資料處理不慎，恐產生國安疑慮。並要求衛福部及中研院應了解該計畫是否有違基因研究相關法規，並盡快釐清爭議。台灣精準醫療計畫團隊發文澄清，此為單純學術研究，並無任何商業合作，更無資料外洩國外的情事。

黃國書表示，TPMI計畫存在可能未取得參與者簽署「人體生物資料庫參與者同意書」、未依法告知退出權等狀況，且由醫院蒐集受試者檢體及病歷資料，僅以編碼取代姓名，於未去連結的情況下，交由生醫所以未經主管機關檢驗核准的晶片及儀器定序基因排列，其檢測報告並回傳給醫院於臨床使用。

黃國書說，據他瞭解，目前計畫已蒐集近60萬筆民眾基因資料與病歷，計畫主持人郭沛恩個人也持有備份，且TPMI計畫接受全外資控股的 GeneRight公司協助募資12億元贊助，已與境外公司商業合作，中研院生醫所保存的受試者資料除了可能外洩到國外從事商業利用，也可能外流到境外，恐遭敵對勢力做不當使用。

台灣精準醫療計畫團隊發出六點聲明澄清，TPMI為研究計畫適用《人體研究法》規定，且有取得研究對象同意，而同意書內容包括告知退出權益；參與者資料皆去識別化，金鑰由醫院持有，中研院生醫所實驗室研究人員無法看到任何個人資訊；且TPMI計畫為有特定目的研究計畫，建置資料儲存系統是為安全存放來自合作醫療體系的病歷資料與基因資料，並非屬人體生物資料庫，且非進行醫療器材臨床試驗。

該團隊指出，TPMI計畫提供給醫院的結果報告，是根據計畫的「研究對象說明暨同意書」與研究對象進行約定，再由合作醫院告知受試者，且向受試者強調基因資訊為研究計畫，檢測結果僅供參考，不能作為臨床診斷治療的依據。而實驗結果報告根據國際醫藥組織指引，符合基因研究倫理設計，與實際醫療行為無關。

最後針對外界疑慮，TPMI計畫受試者資料可能外洩至國外從事商業利用，該團隊澄清，GeneRight公司雖曾與該計畫團隊討論協助募資進行研究的可能性，但中研院考量可能存有潛在風險，雙方已於去年10月中止該項討論。TPMI計畫單純為促進我國精準醫療發展所進行的學術研究，並無任何商業合作，更無資料外洩至國外的情事。