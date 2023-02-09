為何星雲大師是坐塔荼毘？

星雲大師。 圖／陳碧雲

星雲大師12歲出家，至今僧臘85載，通達佛教教理、儀軌。他囑咐弟子，圓寂後所有備辦事項，皆遵從佛制和佛教儀軌進行。

此次，星雲大師法體真身的坐龕，質樸莊嚴，未曾見聞，其實是考據佛經典故後，所進行設計的涅槃塔。

大師法體真身坐入塔中，七日後荼毘火化，為「坐塔荼毘」，並非外界所傳坐缸圓寂，數年後開缸成為肉身菩薩的模式。

現在一一來分析說明，星雲大師圓寂的種種安排，所依據的佛教儀軌？

■ 為何大師是坐化？

所謂「坐化」，是指修行成就之人，於臨終之時，端坐至命終，又稱「坐逝」。

「坐化」不同於凡俗，有兩個原因：一是臨終時的姿勢是坐著，而一般人則是躺著；二是表示善終，臨終時沒有痛苦。佛教稱為「恬然」、「怡然」，坐化後之遺體一般予以火化。

■ 為何大師要在七日後荼毘？

荼毘，是梵語的發音，就是火化、火葬的意思，主要是指僧人往生後的火葬。

據《大般涅槃經》記載，佛陀在涅槃之時，本來一天內就要火化，後來延至7日才火化。大師選擇7日後火化，也是有所依據。

■ 坐缸與坐塔又有何不同？

「坐缸」，是佛教的複合詞，即「坐化」與「缸葬」的合稱。所謂「缸葬」，又稱「甕棺葬」，是指將往生者放入陶製容器中安葬。此文化可追溯到距今約5000~7000年的仰韶文化時期，因該時期的彩陶工藝十分發達。

「缸葬」文化早在佛教傳入中國之前，就已經流行在黃河流域。佛教將「坐化」與「缸葬」結合起來，最早出現於明代。

這次星雲大師並非坐缸，而是坐塔，並且在7日後進行真身火化。

■ 什麼是「塔」？

將「舍利」收藏在金屬，或石質、陶質的容器中，埋在地下，稍稍高出地面，即稱為塔，塔是高顯的意思。而收藏舍利的塔，即稱為「舍利塔」。印度這種舍利塔，就是中國寶塔的來源。

星雲大師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。 圖／123RF

■ 星雲大師所坐的是什麼塔？

大師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。

拘尸那揭羅古城是佛陀最後說法、入滅，以及八王分舍利的地方，城中現存建築包括涅槃寺、涅槃塔、蘭巴爾塔及多座佛塔遺蹟。

涅槃寺1867年由英國考古學家卡萊爾發現並發掘。1876年和1956年進行大規模修復，是一座白色橫筒狀建築，四周開有圓形小窗，內供奉的五世紀臥佛像。

涅槃塔位於涅槃寺後面，傳說該塔是佛陀涅槃的處所，存有佛陀舍利。原塔應為玄奘大師記載的阿育王塔，後來遭到毀損。19世紀被發掘，1927年緬甸佛教徒出資重建。「涅槃塔」塔高2.74公尺，為米白色覆鉢式塔，表面光滑，無雕刻。

圖為星雲大師的真身坐塔，設計源於印度拘尸那揭羅城中的涅槃塔。 圖／趙啟超

■ 一般往生都是助念阿彌陀佛，為何是為大師念南無本師釋迦牟尼佛？

大師一生信奉佛陀的人間佛教，大師認為「佛教只有一個教主釋迦牟尼佛，不論是什麼佛、菩薩，都只是釋迦牟尼佛的千百億化身。」

星雲大師說，如能證悟般若緣起，就會了解三大阿僧祇劫、東方世界、西方世界等，都是方便說法。大師體證：我的世界、我的自由解脫，佛力可以加持，但需要靠自我去完成。

■ 為何大師說自己沒有舍利子？

舍利是梵語，在印度火葬後的骨灰都稱為舍利，最早指釋迦牟尼佛自行火化後遺留下的靈骨，後來也指高僧圓寂火化留下的遺骨，有的呈現結晶體，且形色各異。

大師說:佛陀不標奇立異，一生示教利喜，要讓人明心見性，在生活中給予人間社會服務與關懷，不一定要人崇拜舍利。所以佛陀自己都說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」。

因此大師認為，我們不必太過強調舍利子的信仰，假如我們能在佛陀的舍利之外，懂得佛法的智慧、佛法的功用，了解佛法能讓我們安身立命，這許多的密行，比舍利子更為重要。

■ 大師會以什麼方式乘願再來？

星雲大師說過，85年的僧侶生活，只為了想做一個像和尚的人。想到今生和尚還沒有做好，發願來生繼續做和尚。我不敢妄想成佛，只想做好一個出家人。

大師一輩子只做一件事，就是做好一個出家人，並說過「來生還要再當一位和尚！」

星雲大師的報身雖然圓寂了，給我們留下無限的緬懷追思，未來會乘願再來，仍有無限期仍有無限期待與希望。 圖／莊佳穎

■ 沒有大師的日子，該怎麼學習佛法？

佛陀有三身，法身、報身、化身。雖然報身在2500年前進入無餘涅槃，但佛陀所證悟宣說的佛法，仍流傳至今，深植人心，這些經典都是佛陀的法身。佛陀也以千百億化身，不同的方式來度化我們，所以說佛陀無處不在。

大師的報身雖然圓寂了，給我們留下無限的緬懷追思，未來會乘願再來，仍有無限期待與希望。

大師所留下的智慧，已經有語言、文字、書籍、影像等，只要我們願意向他學習，大師的法身是盡虛空遍法界，無處不在。

大師的化身更多了，他的僧信弟子，都信奉人間佛教，願意為人服務，給予關懷，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便，只要你也願意實踐行佛，那麼我們都是大師的千百億化身了。