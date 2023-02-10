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「臺北客庄小禾埕市集」線上商城熱烈開跑！ 2/10禾你尞天穿直播特賣最優惠！

文／ 臺北市客委會

今(112)年由臺北市政府客家事務委員會主辦「臺北客庄小禾埕市集」線上商城於2/10至2/28開始試營運，3/1起正式營運。平台以「全臺原鄉特產、臺北市客家物產、青年創客」為主軸進行推廣，精選全臺客家產業特色商品及文創體驗，打造臺北客家產業都會品牌。首波主打禾你尞天穿直播特賣最優惠！2/10晚上6:30在「臺北客家」臉書粉絲專頁線上超展開囉！

臺北市客委會為振興全臺客家產業並輔導商家數位化，以打造臺北都會客家產業品牌為目標，今年將結合多項節慶活動及行銷資源，擴大辦理營運規模，讓客家產業商家未來不論在線上商城或實體市集上，都有更多露出的機會，進而帶動整體客家產業發展，促進民眾對客家文化的認識。

「天穿日」是客家人的大日子，在這天客家人都會休養生息，這次除了邀請參與店家蒞臨進行商品介紹，以及知名直播主持人現身實際體驗商品內容，直播中也安排抽獎，抽出超商電子禮券以及時下最流行之烹飪好物氣炸鍋等豐富好禮，為今年的小禾埕市集揭開序幕。試營運期間只要於線上商城消費並填寫問卷即可加碼參加抽airpods等好禮，未來將不定期推出免運活動、滿額贈好禮及配合節慶檔期消費填問卷抽大獎等活動，回饋廣大熱情的粉絲，絕對讓您感受到最超值的消費體驗！

歡迎大家共下來參與小禾埕市集「禾你尞天穿線上直播特賣會」，直播時間於2/10(五)18:30開始，請鎖定「臺北客家」粉絲專頁。

更多活動資訊及詳情，歡迎上「臺北客家」、「臺北客庄小禾埕市集」臉書粉絲專頁查看，並掌握最新活動動態。

即刻搶購請上：https://www.taipeihakkamarket.com/。或掃描qrcode

圖／臺北市客委會提供
圖／臺北市客委會提供

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