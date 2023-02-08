郭台銘捐贈伽藍菩薩 源自星雲大師一夢因緣

圖／人間福報提供

佛光山開山星雲大師圓寂，鴻海集團創辦人郭台銘從美國回台弔唁。他説，跟隨在星雲大師身邊，讓他學了很多，猶記得10年前，山西祖廟關聖帝君來台繞境，當時星雲大師夢見伽藍菩薩，他遂委託山西祖廟鑄像與佛光山結緣，如今大師圓寂，令人不捨。

「星雲大師是我的終生導師，如今大師圓寂，令人不捨，但大師的精神永遠不滅，我會永遠懷念。」郭台銘七日從美國返台，八日一早就與妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。郭台銘夫婦跪拜在星雲大師靈前合十祝禱、獻花，由星雲大師弟子們答禮，隨後與佛光山住持心保和尚晤談。

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心保和尚表示，大師畢生提倡三好，講的是身、口、意，提醒我們要「身做好事、口說好話、意存好心」，只要具備三好，自己就不生煩惱；實踐三好，社會可以越來越美好，心保和尚並致贈大師所寫「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲」墨寶。

郭台銘表示，宗教與心靈，是安定社會的力量，星雲大師遺愛人間，「燃燒自己，照亮別人」的慈悲精神，令人感佩，如今大師圓寂，令人不捨與懷念。

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他出示手腕上的佛珠說，這是當初星雲大師為他戴上的，十幾年來，他都一直戴在手上，好像星雲大師隨時在跟他開示，要「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」，這也是雲大師畢生宣揚的理念。

郭台銘說，自己悟性不夠，因此常跟隨大師學著做，不管是捐贈疫苗，還是捐贈癌症醫療設備，都讓他感受到「施比受有福」，大師是有大福報之人，我們凡夫俗子，只能跟著大師的腳步來學習。

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祭悼星雲大師之後，郭台銘轉往佛陀紀念館武殿，向伽藍菩薩（關聖帝君）上香：「祈求保佑台灣，兩岸要和平，不要戰爭」。郭台銘說，只有和平，台灣才能繁榮，才能有生生不息的下一代，才能維持民主自由法治；隨後並參拜佛陀紀念館觀音殿、金佛殿、玉佛殿。

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佛陀紀念館武殿的伽藍菩薩（關聖帝君），來自山西運城關聖帝祖廟，由郭台銘發心捐贈。

此因緣源自，2013年山西祖廟關聖帝君來台繞境時，曾停駕佛陀紀念館，當時星雲大師夢見伽藍菩薩。當同樣是山西人的郭台銘得知此殊勝夢境因緣，又恰好大師欲在佛館設立武殿，因此特地請託山西運城解州關公祖廟，鑄造關聖帝君聖像贈與佛館。

2015年與孔子像同時長駐佛館，實現儒、釋、道「三教合一」的理想，至今傳為佳話。