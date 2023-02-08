快訊

全台有感！18:49花東發生規模5.4地震、最大震度4級

土耳其強震死傷慘重！7歲姐瓦礫下肉身護弟 受困逾17小時獲救

郭台銘捐贈伽藍菩薩 源自星雲大師一夢因緣

聯合新聞網／ 人間福報訊

圖／人間福報提供
圖／人間福報提供

佛光山開山星雲大師圓寂，鴻海集團創辦人郭台銘從美國回台弔唁。他説，跟隨在星雲大師身邊，讓他學了很多，猶記得10年前，山西祖廟關聖帝君來台繞境，當時星雲大師夢見伽藍菩薩，他遂委託山西祖廟鑄像與佛光山結緣，如今大師圓寂，令人不捨。

「星雲大師是我的終生導師，如今大師圓寂，令人不捨，但大師的精神永遠不滅，我會永遠懷念。」郭台銘七日從美國返台，八日一早就與妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。郭台銘夫婦跪拜在星雲大師靈前合十祝禱、獻花，由星雲大師弟子們答禮，隨後與佛光山住持心保和尚晤談。

圖／人間福報提供
圖／人間福報提供

心保和尚表示，大師畢生提倡三好，講的是身、口、意，提醒我們要「身做好事、口說好話、意存好心」，只要具備三好，自己就不生煩惱；實踐三好，社會可以越來越美好，心保和尚並致贈大師所寫「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲」墨寶。

郭台銘表示，宗教與心靈，是安定社會的力量，星雲大師遺愛人間，「燃燒自己，照亮別人」的慈悲精神，令人感佩，如今大師圓寂，令人不捨與懷念。

圖／人間福報提供
圖／人間福報提供

他出示手腕上的佛珠說，這是當初星雲大師為他戴上的，十幾年來，他都一直戴在手上，好像星雲大師隨時在跟他開示，要「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」，這也是雲大師畢生宣揚的理念。

郭台銘說，自己悟性不夠，因此常跟隨大師學著做，不管是捐贈疫苗，還是捐贈癌症醫療設備，都讓他感受到「施比受有福」，大師是有大福報之人，我們凡夫俗子，只能跟著大師的腳步來學習。

圖／人間福報提供
圖／人間福報提供

祭悼星雲大師之後，郭台銘轉往佛陀紀念館武殿，向伽藍菩薩（關聖帝君）上香：「祈求保佑台灣，兩岸要和平，不要戰爭」。郭台銘說，只有和平，台灣才能繁榮，才能有生生不息的下一代，才能維持民主自由法治；隨後並參拜佛陀紀念館觀音殿、金佛殿、玉佛殿。

圖／人間福報提供
圖／人間福報提供

佛陀紀念館武殿的伽藍菩薩（關聖帝君），來自山西運城關聖帝祖廟，由郭台銘發心捐贈。

此因緣源自，2013年山西祖廟關聖帝君來台繞境時，曾停駕佛陀紀念館，當時星雲大師夢見伽藍菩薩。當同樣是山西人的郭台銘得知此殊勝夢境因緣，又恰好大師欲在佛館設立武殿，因此特地請託山西運城解州關公祖廟，鑄造關聖帝君聖像贈與佛館。

2015年與孔子像同時長駐佛館，實現儒、釋、道「三教合一」的理想，至今傳為佳話。

相關新聞

拜登國情咨文脫稿嗆中「別賭美國會輸、若威脅主權將行動」

．美國總統拜登7日發表國情咨文，雖未直接提到中國氣球侵入美國一事，不過他警告中國若侵犯美國主權，他會採取行動保衛國家。他並表示過去兩年，民主國家更強大，而不是更弱，專制政權更弱，不是更強。他還脫稿說，沒有世界領袖想與習近平交換位子，「絕不要賭美國會輸」。拜登說，「讓我說清楚，我們上周已表明，如果中國威脅我們的主權，我們會採取行動保護我們的國家」。...

國民黨總統初選將至 侯友宜：把握當下、努力做好市政

•國民黨總統候選人黨內初選時程將近，新北市長侯友宜何時表態？侯友宜上午受訪表示，目前每個人扮演好自己的角色，把握當下努力做好，新北市還有很多市政建設，希望全心把工作做到位。他現在是新北市長，有責任把新北市政推動朝2030願景邁進。

蔡適應談四接爭議 王醒之：過去已讀不回 現在表態為時不晚

基隆市協和發電廠轉型，台電推動填海造陸興建第4座天然氣接收站（四接）引發爭議。立委蔡適應昨天說「台電應另提替代方案」，基...

去年違規傾倒廢土查處 累積辦結率逾7成

內政部營建署表示，中央與地方政府持續查處違規傾倒廢土案，依據去年第4季統計資料顯示，該3個月違規傾倒廢土新增案件數為32...

照片看歷史／1972年國內首次用鋼筋水泥造船 寫下國航運造船史新頁

鋼筋水泥可以造船。1972年2月8日國內首次建造完成了2艘水泥船，為我國航運造船史寫下新的一頁。這2艘水泥船，一艘作漁船用，長約43.5呎，17噸；另一艘由美方訂購，長約43.5呎，14噸。2艘水泥船是由國內工程專家江憲男研製建造，美國工程專家李北讚提供有關資料，農復會漁業組給予技術支援。比起鋼、木製的船，水泥船到底有何優點？設計過程有何難度？江憲男也一一給出了解答。

圖解新聞／南台去年雨量30年新低 最大水庫蓄水率剩不到3成

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。高雄水情燈號轉黃燈，這次的圖表帶你看南台灣水情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦