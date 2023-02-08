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蔡適應談四接爭議 王醒之：過去已讀不回 現在表態為時不晚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，立委蔡適應對四接議題「改口」為時不晚。聯合報系資料照片
基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，立委蔡適應對四接議題「改口」為時不晚。聯合報系資料照片

基隆市協和發電廠轉型，台電推動填海造陸興建第4座天然氣接收站（四接）引發爭議。立委蔡適應昨天說「台電應另提替代方案」，基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，第一次聽到蔡這麼說，「為時不晚」。

基隆航運界代表昨天上午拜會基隆市長謝國樑，表達反對四接東移方案，擔心會危害基隆港的發展。蔡適應下午回應，了解業界心聲後，他也主張四接東移方案，不能影響基隆港碼頭航運安全，這是最基本，也最重要的前提。

蔡適應說，台電目前無法說服航運界化解質疑，應再努力溝通，並重新檢討方案安全性；若真的可能讓基隆港「滅港」，應提出其他替代方案。

王醒之昨天傍晚在廣播節目受訪時說，過去這幾年來第一次聽到蔡適應說，覺得「這個方案不妥」。去年基隆市長選舉的時候，蔡也是候選人。「守護外木山行動小組」逐一拜訪5名候選人，希望他們對四接議題表態，唯獨蔡適應「已讀不回」。

王醒之認為，蔡適應過去在這個議題完完全全沒有表態，現在立法委員的選舉「此刻也正在進行中」，現在表態為時不晚。

基隆四接和護海公投近期成為輿論焦點，讓王醒之又成為新聞人物。他說，1989年他還在念大學，當年宜蘭有反六輕運動，他去參加各式各樣的營隊。

王醒之表示，那個時候台塑就是準備在宜蘭興建六輕，土地都買好了，但宜蘭代表性人物陳定南、游錫堃都反對。時任行政院長郝柏村不惜用拿北宜高速公路「利益交換」，希望陳、游可以妥協，但2人都沒有答應，現在才可以看到宜蘭的好山好水。

立委蔡適應說，台電無法說服基隆港航運界對四接的質疑，應再努力溝通，並重新檢討方案安全性。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應說，台電無法說服基隆港航運界對四接的質疑，應再努力溝通，並重新檢討方案安全性。圖／蔡適應服務處提供
基隆護海公投領銜提案人王醒之（右三）表示，立委蔡適應對四接議題「改口」為時不晚。聯合報系資料照片
基隆護海公投領銜提案人王醒之（右三）表示，立委蔡適應對四接議題「改口」為時不晚。聯合報系資料照片
立委蔡適應說，台電無法說服基隆港航運界對四接的質疑，應再努力溝通，並重新檢討方案安全性。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應說，台電無法說服基隆港航運界對四接的質疑，應再努力溝通，並重新檢討方案安全性。圖／蔡適應服務處提供

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