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高空偵察氣球事件熱議 司法院社群解說領空主權

中央社／ 台北7日電
司法院在臉書粉絲專頁說明領空主權，一旦脫離大氣層到外太空，就不能主張主權。圖／司法院
司法院在臉書粉絲專頁說明領空主權，一旦脫離大氣層到外太空，就不能主張主權。圖／司法院

中國高空偵察氣球飛越美國領空遭擊落。司法院在臉書粉絲專頁說明領空主權，一旦脫離大氣層到外太空，就不能主張主權。

中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但考量地面民眾安危未立即擊落。美軍5日出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡羅來納州附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。

司法院的社群網站臉書（Facebook）官方粉絲專頁貼文指出，「我們都知道，在領土、領空、領海，國家可以享有絕對的主權，但你知道嗎？領空的高度不是沒有限制的喔！」

司法院指出，領空就是領土以及領海的上空範圍，根據「巴黎航空公約」和「國際民用航空公約」，國家可以對於領土及領海上方的空間，也就是領空，主張完整及排他性的主權，然而一旦脫離大氣層到外太空，就不能主張主權。

至於，國際航空聯合會（FAI）以海拔100公里定義為外太空的範圍，也就是卡門線；不過美國空軍與太空總署（NASA）則是以海拔80公里作為與外太空的分野。

司法院表示，國際法並沒有定義領空的確切高度，但可以肯定的是，根據聯合國大會於1966年通過的「外太空條約」（Outer Space Treaty），外太空被定義為一個「任何國家都不能主張主權、進而佔有或使用的區域」。無論任何國家都不能藉由太空探索，去對外太空主張任何的主權。

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