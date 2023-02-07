40多歲男 糖尿病、未接種疫苗 染疫三天亡

國內新冠肺炎今天新增59例中重症、45例死亡個案。其中一例40多歲男，有糖尿病史、未接種疫苗。出現症狀後三天即死亡，死因為新冠肺炎及糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。針對提升脆弱族群未接種第一劑比例高的縣市，指揮中心發言人莊人祥表示，除持續與地方溝通外，預計以縣市間競爭評比的方式給予獎勵。

新增45例本土病例死亡個案，為24例男性、21例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，其中39例具慢性病史、30例未接種三劑以上。

其中較年輕死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病史，未接種新冠疫苗。2月1日起出現全身無力及疲倦嗜睡症狀，2月3日至診所檢查有糖尿病酮酸中毒，轉診至醫院急診，另檢查發現新冠快篩陽性確診及雙側肺炎。住院使用瑞德西韋等藥物治療，2月3日因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎及糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。

由於今天的死亡個案本身有慢性病史，卻未接種疫苗。昨天指揮中心也公布，近期重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，尤其65歲以上長者，現階段全國65至74歲及75歲以上長者尚有約10.2%及17.7%的人口比率未曾接種。

針對提升脆弱族群基礎劑與追加劑接種措施，莊人祥表示，過去也做了很多努力，如發放衛教品等值獎勵等方式，但現仍未接種者可能是害怕副作用等各項因素而不願接種，要再提升接種率很困難。因此暫不以對民眾發放衛教品等方式提升接種率，現在已持續和接種率較低的縣市溝通，後續也會規劃將基礎劑接種納入衛生局獎勵措施評比項目。

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