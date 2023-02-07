星雲大師在台弘法首站嘉義天龍寺 與嘉義諸多因緣感恩以報

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，星雲來台首站在嘉義天龍寺弘法，後來路陸續創辦南華大學、圓福寺、博愛社區大學，生前曾受已故被稱譽「媽祖婆」首位女市長許世賢，以及市長黃敏惠邀請，來嘉義佛學講座，星雲大師深覺嘉義地名取得好，人生就是要有「義」，感謝昔日滴水之恩，而來湧泉以報。

2009年3月10日，星雲應嘉市府邀請出席「佛學講座」，大師談到「嘉義弘法因緣」說，他在台第一個弘法據點是山子頂的天龍寺，1982年在嘉市首場佛法講座，與老市長許世賢博士結緣。大師深覺嘉義地名取得好，人生就是要有「義」；因對嘉義有諸多懷念，陸續創辦南華大學、嘉義會館，協助圓福寺重建。

大師說：「今日是感謝昔日『滴水之恩』，而來『湧泉以報』，再來到嘉義。」他說，人生有四個錦囊妙法：「以退為進、以無為有、以眾為我、以空為樂。只要我們會得這妙法，就不會和人對立，也能減少不必要是非、糾紛、困擾。人生如潮水，過了低潮就是高潮，在世界性經濟不景氣中，不要悲觀，持續努力，一定能走過低潮，進而生耕致富。」大師鼓勵與大眾，勇敢走過人生低潮，創造內心的財富。

2013年星雲大師獲頒中正大學名譽博士，將他一生著作贈送中正大學，校方說，星雲一生致力推動教育、文化、關懷全人類及世界和平，特頒名譽博士，肯定對國家社會貢獻。星雲大師贈送「世界佛教美術圖說大辭典」、「法藏文庫」等2000餘冊著作及佛教研究叢書，盼對學生人生觀有正向啟發。

星雲說，高等教育要有苦讀、精研、實踐精神，沒有教育是不辛苦的，而有能力的人更要不怕苦，除學有專精，也不能只躲在象牙塔裡，要多與人接觸才能擴大知識。

2013年1月21日，前教育部次長林聰明接掌南華第6任校長，星雲主持就職典禮說，佛光山辦學非常重視培養學子人文素養，尤其品格風範及以天下為己任使命感，辦學不僅要提升學生素質，教師師資陣容也很重要，能邀請林聰明帶領南華，是師生福氣，也讓學校對未來發展更有信心。