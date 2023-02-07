快訊

李文亮逝世三年後：陸疫情全放開的遺忘對抗

星雲大師在台弘法首站嘉義天龍寺 與嘉義諸多因緣感恩以報

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，星雲來台首站在嘉義天龍寺弘法，後來路陸續創辦南華大學、圓福寺、博愛社區大學，生前曾受已故被稱譽「媽祖婆」首位女市長許世賢，以及市長黃敏惠邀請，來嘉義佛學講座，星雲大師深覺嘉義地名取得好，人生就是要有「義」，感謝昔日滴水之恩，而來湧泉以報。

2009年3月10日，星雲應嘉市府邀請出席「佛學講座」，大師談到「嘉義弘法因緣」說，他在台第一個弘法據點是山子頂的天龍寺，1982年在嘉市首場佛法講座，與老市長許世賢博士結緣。大師深覺嘉義地名取得好，人生就是要有「義」；因對嘉義有諸多懷念，陸續創辦南華大學、嘉義會館，協助圓福寺重建。

大師說：「今日是感謝昔日『滴水之恩』，而來『湧泉以報』，再來到嘉義。」他說，人生有四個錦囊妙法：「以退為進、以無為有、以眾為我、以空為樂。只要我們會得這妙法，就不會和人對立，也能減少不必要是非、糾紛、困擾。人生如潮水，過了低潮就是高潮，在世界性經濟不景氣中，不要悲觀，持續努力，一定能走過低潮，進而生耕致富。」大師鼓勵與大眾，勇敢走過人生低潮，創造內心的財富。

2013年星雲大師獲頒中正大學名譽博士，將他一生著作贈送中正大學，校方說，星雲一生致力推動教育、文化、關懷全人類及世界和平，特頒名譽博士，肯定對國家社會貢獻。星雲大師贈送「世界佛教美術圖說大辭典」、「法藏文庫」等2000餘冊著作及佛教研究叢書，盼對學生人生觀有正向啟發。

星雲說，高等教育要有苦讀、精研、實踐精神，沒有教育是不辛苦的，而有能力的人更要不怕苦，除學有專精，也不能只躲在象牙塔裡，要多與人接觸才能擴大知識。

2013年1月21日，前教育部次長林聰明接掌南華第6任校長，星雲主持就職典禮說，佛光山辦學非常重視培養學子人文素養，尤其品格風範及以天下為己任使命感，辦學不僅要提升學生素質，教師師資陣容也很重要，能邀請林聰明帶領南華，是師生福氣，也讓學校對未來發展更有信心。

嘉義 星雲大師 佛光山

延伸閱讀

蓋南華、佛光大學營造商與星雲大師結緣 珍藏星雲多件墨寶

星雲心存吳鴻麟襄助恩 吳志揚感念全家三代與大師緣分

星雲大師圓寂 黃偉哲：對台灣貢獻將永留心中

星雲大師圓寂 侯友宜：他為國家犧牲及奉獻是學習典範

相關新聞

土耳其規模7.8強震傷亡慘重 台灣救援隊搭機前往救援

土耳其南部今（6日）晨發生規模7.8強震，死亡人數破1500人。因台灣921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣救援的隊伍...

星雲大師在台弘法首站嘉義天龍寺 與嘉義諸多因緣感恩以報

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，星雲來台首站在嘉義天龍寺弘法，後來路陸續創辦南華大學、圓福寺、博愛社區大學，生前曾受已故被稱...

照片看歷史／1978年明末四僧書畫特展 張大千致詞

1978年2月7日，國立歷史博物館舉辦「明末四僧書畫特展」揭幕，館長何浩天主持揭幕儀式，教育部長李元簇與張大千、王世杰、蔣復璁等應邀致詞，他們都指出，這是三百年來集漸江、石谿、八大、石濤四僧作品的首次公開展示，也是國內美術活動中前所未有的盛事。展期預定五十天。

中研院士朱雲漢 67歲辭世

中研院院士朱雲漢五日辭世，享壽六十七歲。中研院昨表示，朱雲漢為研究台灣民主化、政治經濟發展及兩岸關係的權威，相關著作對該...

高雄市警局7名三線一高階主管補實

警政署發布今年第3波人事案，調整167名警官，其中高雄市警局8個三線一星一級科室主管，一次完成派補，公關室主任由督二組長...

雲林縣6個分局長全換人 調走1位廖志明又調來1位廖志明

雲林縣高階警官大幅調動，全縣6個分局的分局長全部換人，現職分局長只有台西分局長黃念生調任斗六分局長，其餘全由外縣市分局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。