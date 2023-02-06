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影／石崇良：健保部分負擔達成共識後推動

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
健保署今天舉行署長交接布達典禮，新任署長石崇良（右）在衛福部長薛瑞元（中）監交下接下印信，左為代理署長李丞華。記者侯永全／攝影
健保署今天舉行署長交接布達典禮，新任署長石崇良（右）在衛福部長薛瑞元（中）監交下接下印信，左為代理署長李丞華。記者侯永全／攝影

衛福部中央健保署今天舉行代理及新任署長交接典禮，由原衛福部常務次長石崇良接任署長一職。擔任監交人的衛福部長薛瑞元表示，石崇良在衛福部常務次長任內督導協調健保相關業務，擔任健保署長應會駕輕就熟。

薛瑞元也笑著說，待遇方面對稍微不太好意思，對石署長願意接受挑戰，做小小犧牲，表達感謝之意。針對民眾關注的部分負擔何時上路問題，石崇良在典禮後接受媒體聯訪時表示，社會溝通是所有政策推動的重要基礎，健保部分負擔的新制會考量疫情發展、經濟復甦情形及人民負擔等，相關配套措施都準備完整，與大家溝通並達成共識後再推動。他也強調，醫療健保資源有限，對健保資源的適當利用，要杜絕浪費，是大家共同目標。而手段工具有很多種，不是僅單一手段就能達到，所以會全面性推動。

健保署今舉行署長交接布達典禮，擔任監交人的衛福部長薛瑞元（右）表示，新任署長石崇良（左）在衛福部常務次長任內督導健保相關業務，資歷完整並善於溝通，就任後一定駕輕就熟，他也說「待遇方面有點不太好意思」。記者侯永全／攝影
健保署今舉行署長交接布達典禮，擔任監交人的衛福部長薛瑞元（右）表示，新任署長石崇良（左）在衛福部常務次長任內督導健保相關業務，資歷完整並善於溝通，就任後一定駕輕就熟，他也說「待遇方面有點不太好意思」。記者侯永全／攝影

健保 衛福部 石崇良

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