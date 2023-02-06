各界細數健保署長上任挑戰 待遇縮水讓薛瑞元很歹勢

健保署今上午舉辦新舊任署長交接典禮，在任6年8個月、歷來任期最長的健保署前署長長李伯璋正式卸任，外界普遍認為日前爆發的個資外洩案是主因，他今天因另有要務，缺席交接。衛福部部長薛瑞元於典禮前受訪表示，新任署長石崇良之前是衛福部資安長，上任後必會將過去事件的改善措施做好、持續要求精進，希望未來不再發生類似事件，相關個案的部分也會尊重檢調的調查。

薛瑞元致詞時誇讚前任署長李伯璋6年任內貢獻很大，包括健保資訊系統、雲端藥歷、健康存摺等，疫情期間也配合防疫，協助口罩實名制、快篩分配。薛瑞元接著細數新任署長石崇良豐富的閱歷，擔任常務次長時就是負責督導健保署、社保司、健保會、爭審會等健保相關單位，熟悉相關業務，必能駕輕就熟，只不過待遇方面就對他有點「歹勢」，感謝他作出犧牲、接受挑戰。

薛瑞元期許石崇良未來繼續精進健保體制、推動中長程改革、做好資安防弊，甚至帶動醫療產業資訊話發展。他也希望石崇良發揮大智慧並善用健保資料分析，為健保目前緊繃的財務狀況提出解決方案和提出前瞻性的規劃，並且說服立委和民眾願意共同支持。

健保署前任總經理、爭審會主委賴美淑致詞時提醒石崇良，「現在台下的長官、貴賓、同仁，接下來一定都是考驗你的人，他們的考驗絕對不像在衛福部裡面的那種考驗。」賴美淑也希望包括媒體和各部會同仁多給新任署長支持和鼓勵，因為「這個位子是非常孤單的，沒有人能夠救他。」不過他相信以石崇良的才幹和過去的經驗，不到六個月就能成為「無敵鐵金剛」。

健保會主任委員盧瑞芬則特別指出，2月22日就是健保會開會的日子，期望石崇良從這次「健保會首發之旅」開始，能夠多出席健保會會議、多與委員面對面溝通。她強調，健保會一定會與健保署通力合作，希望署長善盡管理責任，健保會也善盡監理責任，雙方是共存、共榮、共好的關係。

於典禮致詞的除了政府官員，還有醫學中心、西醫、中醫、牙醫等醫界代表，顯示出石崇良在醫界人緣非常好，大家都對他的能力有很高評價。醫學中心協會理事長、台大醫院前院長陳石池致詞時心情極佳，連連帶動現場來賓為石崇良鼓掌，還將新任「署長」口誤為「部長」。發現自己講錯，陳石池不好意思地打趣說「有機會啦！」

陳石池讚美石崇良具備公衛專業、健康管理長才，曾推動再生醫學、通訊診療等醫病雙贏制度，同時一直沒離開臨床工作，個性幽默風趣，做事有效率、有責任感，是極優秀、深受大家喜愛的好長官，未來將全力支持他在健保署的工作，期盼開創政府、醫界、民眾的三贏局面。