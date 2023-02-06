星雲大師圓寂身後事從簡 今早信眾湧入追悼不捨流淚
佛光山開山宗長星雲法師昨午圓寂，享耆壽97歲。佛光山今在官網發布訃聞，指即日起暫停對外任何活動，毎天上午9點至下午5點在雲居樓開放弔唁，一早許多僧眾、信眾前來追悼，有人流下不捨的淚水。
佛光山表示，星雲大師昨天於莊嚴念佛聲中，安詳中離世，大師圓寂，四眾弟子謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會，不個別發訃聞，不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。擇於2月13日（農暦正月23日）周一上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮。
佛光山一代宗師辭世，令許多信眾不捨，大師靈堂設於佛光山雲居樓，許多信眾一早就前來弔唁，有法師禁不住哀傷，掉下淚水，多數信眾甚至行跪拜禮，表達敬重。
來自佛光山台北道場教師協會的洪先生表示，這麼一位大師級宗長辭世，令人非常哀傷，先前常來佛光山禮佛，親炙大師丰采，「大師會永遠在我們心中」。
另名李老師表示，16年前曾隨星雲大師在澳洲南天寺參加年會，當時大師身體很好，隨行信眾希望和大師拍照，沒想到大師一口答應，才得以留下珍貴照片。大師平易近人，過去佛光人每年舉辦活動，大師身體雖不好，仍坐輪椅出來，至三年前才較少露面。
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