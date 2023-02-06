影／星雲大師圓寂 民眾排隊上山弔唁

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師昨天圓寂，佛光山今天清晨發布公告證實，大師在莊嚴念引聲中安詳辭世，享耆壽97歲，佛光山即起對外暫停任何活動，上午九點就有數百名信眾排隊上山弔唁，感懷大師對佛法的貢獻，有人也忍不住落淚，雙手合十表達敬意，佛光山副住持慧傳法師也出面說明，也對各界的關注表達感謝之意。

星雲大師圓寂，今晨天未破曉，佛光山總本山宗長心保和尚在大雄寶殿向千名僧信二眾宣布星雲大師已化世圓滿，昨天下午五時於莊嚴念佛聲中，在佛光山傳燈樓開山寮安詳辭世，佛光山表示，星雲大師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，在全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益眾生。