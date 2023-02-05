獨／佛光山星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師今天下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。星雲大師中風後身體狀況走下坡，每2天要進高雄長庚醫院洗腎，星雲意志力強韌，他曾告訴醫療團醫師「出家人不怕死」，如今他圓滿走完一生，也算放下人間苦痛。

地方人士表示，這兩天佛光山本來預計要放天燈，原本已號召各分會會長備妥人力，但在活動前幾天卻臨時喊卡，但未說明停放原因。

對於這一項訊息，佛光山目前還未對外發布，佛光山與醫療團隊預計明天對外說明，有身邊的弟子哀痛表示「不便多說」，間接證實這個噩耗。

國際佛光會中華總會總會長趙怡說，星雲大師近年身體狀況時好時壞，需要洗腎，重要會議上，弟子們會先預錄好大師的影片在場播放，就是避免他身體勞累。

趙怡說，星雲大師晚年腿部不良於行，但遇到主持會議、接待訪賓等重要場合，還是會堅持要站起來，讓旁人感受到他強韌意志力。