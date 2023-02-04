立院中興大樓電梯頻故障 北市：保養安檢無違規

立法院立委研究大樓電梯近日頻故障，引發助理議論；立院表示，因電梯運轉程式訊號異常所造成。北市建管處今天指出，維護保養有定期申報，委託檢查機構辦理的安全檢查也合格。

立法院立委研究大樓（中興大樓）電梯近日頻傳故障，有人乘坐時宛如「大怒神」，從高樓層急降，引發助理議論；立委研究大樓共3部電梯，分別為僅停雙數層、單樓層及每樓層都停；出狀況是雙數層電梯，近期才換新。多名助理表示，這幾天已發生多起異常情況。

立法院3日晚間發新聞稿指出，立委研究大樓電梯因運轉程式訊號異常，造成機台系統誤判，執行重置，讓電梯停止並下降至最鄰近樓層後，有開門且停止運作現象，經系統重置完成，電梯恢復正常運作，對搭乘者造成恐慌，深感抱歉。

對此，台北市建築管理工程處今天表示，查詢內政部營建署「昇降設備/機械停車設備使用許可證全國連線交換系統」，此建物附設電梯，已由設備管理人（立法院）委託內政部登記的檢查機構辦理安全檢查合格，且取得使用許可證，有效期限至8月21日。

建管處指出，此建物電梯最後一次申報維護保養是去年12月2日，期間立法院都有按規定維護保養，並上傳申報，沒違規狀況，下次要於今年2月10日前申報。

針對建物附設電梯，建管處表示，平時由內政部許可電梯檢查員依規定項目檢查後，上傳內政部所建置系統。建管處僅查明業者是否依規定按時上傳申報。

有關建物電梯運轉，建管處指出，若程序有訊號異常，應由設備管理人立即找電梯廠商維修，若未依規定檢查或保養，可依建築法限期改善或裁罰；若發生傷亡意外，則依建築物昇降設備與機械停車設備傷亡事故通報及調查作業原則處理。

建管處表示，經洽立法院總務處，確認有問題電梯已停機且標示檢修，預防意外發生。