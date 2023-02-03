四接東移不應漠視地方聲音 邱臣遠籲台電重視環境正義

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接東移不應漠視地方聲音，邱臣遠籲台電重視環境正義。圖／邱臣遠辦公室提供
四接東移不應漠視地方聲音，邱臣遠籲台電重視環境正義。圖／邱臣遠辦公室提供

因內政部近期認定四接非屬地方自治事項，四接東移爭議再起，立委邱臣遠今天表示，台電若貿然新建恐怕會對海洋環境造成不可逆的破壞，籲台電重視環境正義與溝通。

邱臣遠說，接續桃園三接爭議，台電規畫將基隆協和電廠改建燃氣機組、並就地興建第四天然氣接收站，但是台電目前矚意的填海造陸方案，有違反海岸管理法，以及破壞在地海洋生態及珊瑚生態的疑慮，若是貿然新建恐怕會對海洋環境造成不可逆的破壞。

邱臣遠表示，雖然能源轉型是目前國家的重要政策，同時天然氣汙染較少，但是海岸生態與海洋環境保護更是環境永續的重點，並且天然氣發電並非是穩定的能源政策，包括天然氣價格較高、完全依賴進口、儲量只有2周，輸送及儲存的過程都有外洩爆炸的的風險，對於基隆市存在安全威脅。

邱臣遠指出，呼籲台電依照海委會建議，儘速提出迴避、補償及替代方案計畫，將對海洋環境的影響降到最小。其次，台電應確實完成操船模擬與水工模型評估，確保基隆港港務安全與運作。第三應將四接工程相關文件、補件資料，儘速送交環保署專案小組審查。

台電 邱臣遠 基隆港

延伸閱讀

麥卡錫春季訪台？ 邱臣遠：恐將再次面臨中共武力鎖台

陳內閣名單公布 立委邱臣遠指坐實「小英代理內閣」

邱臣遠批新內閣換湯不換藥 政治凌駕專業令人堪憂

陳建仁接閣揆 立委邱臣遠籲「暖男」勿成為「軟內閣」

相關新聞

四接東移不應漠視地方聲音 邱臣遠籲台電重視環境正義

因內政部近期認定四接非屬地方自治事項，四接東移爭議再起，立委邱臣遠今天表示，台電若貿然新建恐怕會對海洋環境造成不可逆的破...

急降變「大怒神」？電梯頻故障惹議 立院：異常現象排除後再行開放

立法院立委研究大樓電梯近日頻傳故障，甚至有人乘坐時宛如「大怒神」，從高樓層急降，引發助理們議論；立法院表示，有掌握異常情...

卡關！出軌的人能不能提離婚？ 憲法法庭「延期宣判」

民法規定造成婚姻破裂的一方無權提離婚，高雄少年及家事法院法官朱政坤和兩名出軌人夫質疑違憲，聲請釋憲。憲法法庭去年11月行...

影／台泰觀光產業交流 泰北攬府省長品嘗台灣牛肉麵

台灣觀光旅遊聯盟總會與泰國旅行商業公會總會下午在立法院舉辦台泰觀光旅遊產業交流合作記者會，交流兩國推廣觀光旅遊產業的經驗...

【重磅快評】都市公共空間要不要設公共垃圾桶？

這可能是蔣萬安上任以來傷腦筋的問題，市民反映手上拎著飲料盒、快餐袋走半天找不到地方丟，這情況市長應有感，怎麼處理？市長交...

立法院電梯急墜成大怒神 立委諷僅剩拍照好看功能

立法院前年編列五百餘萬元更新中興大樓委員研究室電梯，但兩年多來電梯事故不斷，春節前才剛更新一部新電梯，結果近日頻傳出電梯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。