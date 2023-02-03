四接東移不應漠視地方聲音 邱臣遠籲台電重視環境正義

因內政部近期認定四接非屬地方自治事項，四接東移爭議再起，立委邱臣遠今天表示，台電若貿然新建恐怕會對海洋環境造成不可逆的破壞，籲台電重視環境正義與溝通。

邱臣遠說，接續桃園三接爭議，台電規畫將基隆協和電廠改建燃氣機組、並就地興建第四天然氣接收站，但是台電目前矚意的填海造陸方案，有違反海岸管理法，以及破壞在地海洋生態及珊瑚生態的疑慮，若是貿然新建恐怕會對海洋環境造成不可逆的破壞。

邱臣遠表示，雖然能源轉型是目前國家的重要政策，同時天然氣汙染較少，但是海岸生態與海洋環境保護更是環境永續的重點，並且天然氣發電並非是穩定的能源政策，包括天然氣價格較高、完全依賴進口、儲量只有2周，輸送及儲存的過程都有外洩爆炸的的風險，對於基隆市存在安全威脅。

邱臣遠指出，呼籲台電依照海委會建議，儘速提出迴避、補償及替代方案計畫，將對海洋環境的影響降到最小。其次，台電應確實完成操船模擬與水工模型評估，確保基隆港港務安全與運作。第三應將四接工程相關文件、補件資料，儘速送交環保署專案小組審查。