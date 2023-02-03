【重磅快評】都市公共空間要不要設公共垃圾桶？

這可能是蔣萬安上任以來傷腦筋的問題，市民反映手上拎著飲料盒、快餐袋走半天找不到地方丟，這情況市長應有感，怎麼處理？市長交代請環保局評估，但環保局有能力妥善解決嗎？恐怕不能寄予希望。環保局接到交代前也就是平常市民，應也覺得公共場所怎麼看不到垃圾桶？

道理不難，垃圾減量。問題減量是市民的事，垃圾桶設置是政府被動配合，市民沒能減量，政府為了環境、市容，只能被動配合。台北市近幾任市長大量削減公共空間的菓皮箱設置，行人道撤除菓皮箱，公園也沒有垃圾箱，確實讓民眾感到不方便，尤其疫情爆發後外食愈發普遍，一些隨手垃圾怎麼處理？

減少垃圾箱設置應是關心環境人士的認知。常態上菓皮箱上會設置菸蒂盒，讓菸民彈菸灰、丟菸屁股，但大家都有感覺，菓皮箱周邊是菸屁股最多的地方，沒人去做研究這是什麼心裡？但這確實是存在的現象，垃圾箱的外溢量非常大；不過，沒那個政府試過，如果撤掉菸蒂盒，是不是周邊就沒菸屁股？

多年前桃園好幾家大型遊樂園開幕，經營不是問題，傷腦筋的是怎麼設置菓皮箱？為什麼菓皮箱外的垃圾也很多？後來接受建議，菓皮箱的數量減半，很有趣，箱外遭隨手丟的垃圾等量減少。乾脆一不做二不休，園區內菓皮箱全數撤除，只在入口處設置垃圾收集站；果然，園區內不再見到隨手丟的垃圾。

台灣垃圾管理做得最徹底的應屬林務局的福山植物園，園裡不見任一個菓皮箱、垃圾桶，只在入口處設置垃圾收集站，果然園內不見垃圾。是有清潔人員，但不是掃遊客製造的垃圾，是掃蝙蝠的大便；當然，配合措施不少，園內沒有零售部，下午四時就清場請遊客離園，一般遊樂園沒有這樣的經營環境，不能控制垃圾產生，後續處理就得費神。

台北等都會區該不該有公共菓皮箱？恐不是環保局評估得出對策，誰來教育民眾垃圾減量才是根本；上游不製造垃圾，下游菓皮箱設置問題才能解決，設在哪？數量？都是次要。