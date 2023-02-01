整理包／2月1日新制上路！耗水費開徵、家電換新補助搭配退稅領5千 這市醫療補助最高3萬

農曆春節連假剛過，2月份又有一批新制上路，這其中包含環保節能相關政策，以及健康、交通等類別的新規定，尤其衛福部更是一口氣推行3項新制度。究竟年後開工有哪些事情需要多加留意？就讓聯合新聞網整理出來告訴你。

★中央新制

經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，自2月1日起開放申請。民眾只要在2023年1月1日至12月31日，購買能源效率分級標示第1級的冷氣、電冰箱（以發票為憑），並確實將家中舊冷氣、冰箱汰換回收，就能獲得每台新機3,000元的補助款，申請截止日期為2024年1月15日。期間如補助經費用罄，將提前截止受理。

經濟部能源局提醒，民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱，並回收舊機時，務必向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，以作為家電汰舊證明。補助諮詢專線可洽02-2955-9666。

另外，今年6月14日以前，還能向財政部申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，最多退稅2000元，加上前述的經濟部3000元補助，最高可領5000元節能補貼。

經濟部今年1月6日頒定《耗水費徵收辦法》，自2月1日起施行。這項措施將針對枯水期（每年11月到隔年4月），單月使用地面水及地下水之總用水量超過9千度（立方公尺）者為徵收對象，就其超過9千度的部分每度再徵收3元，電子業、傳統產業、大型旅館等逾1700家業者預估將受影響。不過，若業者用水回收率達到公告標準，耗水費率最低可降到1元。

經濟部表示，為了降低耗水費開徵對產業造成的衝擊，會先給予緩衝期讓業者改善節水設備，因此在2025年6月30日之前費用都是減半徵收。倘若廠商連續2年本業淨利為負值，也可以申請分期繳納或緩繳3年以減輕負擔。

根據世界衛生組織研究，全球十大疾病負擔中，口腔疾病就占了其中三名，其中齲齒位居第一。中華民國牙醫師全聯會口衛副主委黃耀慧表示，經研究證實氟化物可有效預防齲齒發生。

近年衛福部積極推動政策，目前除了針對0到6歲的兒童補助每半年一次的免費塗氟外，領有身障手冊、牙根齲齒填補患者可免費塗氟。同時，12歲以下低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區的兒童，則為每三個月補助牙齒塗氟一次。

2月1日開始，家長務必攜帶健保卡以及附有「兒童塗氟補助時程與紀錄表」的兒童健康手冊之黃卡（也可以到這裡下載並列印兒童健康手冊第4頁的「兒童塗氟補助時程與紀錄表」），方能讓孩子接受牙齒塗氟保健服務。

春節10天連假結束，病例數大增。指揮中心發言人莊人祥表示，因應民眾仍有家用抗原快篩試劑的需求，自2月1日起實施第10輪家用抗原快篩試劑實名制。

針對第7輪0至6歲學齡前幼兒及第5輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑部分，符合該輪免費領用資格尚未領取的民眾，在2月28日以前，可持「2016年9月2日（含）以後出生」學齡前孩童健保卡，及「1958年（含）以前出生」的長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，免費領取份數不會計入實名制的購買資格。

孕產育兒是準爸媽的共同大事，為協助準爸爸掌握孕產育兒技巧，去年8月，衛生福利部國民健康署曾推出電子版「爸爸孕產育兒衛教手冊（簡稱爸爸手冊）」，幫助準爸爸學習從伴侶懷孕、生產到新生命誕生的過程中，所需的知識和技巧。

國健署也在今年2月1日推出實體手冊，準媽媽在產檢時，可同時拿到「孕婦健康手冊」和「爸爸手冊」，方便準爸爸們隨時攜帶及翻閱。另外，國健署補充，準爸媽如有其他孕產相關問題，可以撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（國語諧音：抱緊您，抱緊您），或至「孕產婦關懷網站」查詢孕期健康照護資訊。

★地方新制

為減輕失業勞工家庭的子女就學負擔，台北市勞動局長高寶華表示，只要是設籍北市、且於去年10月1日至今年3月31日期間非自願離職的失業勞工，如與配偶110年度之綜合所得總額合計在148萬元以下，子女就讀國內的高中職或大專院校且未接受教育部免學費方案或其它同質之教育補助者，都可申請失業勞工子女就學費用補助，申請期間為2月1日至3月31日。

補助金額依據子女就學情況有所不同，就讀公立高中職者（含五專前3年）每名補助5000元、私立高中職者（含五專前3年）每名補助1萬2000元；公立大專院校者（含五專後2年）每名補助1萬3600元、私立大專院校者（含五專後2年）每名補助2萬6000元。

桃園市交通局1月13日表示，為改善大貨車與砂石車未經申請就違規行駛禁行路段，危及民眾安全，自2月1日起增設6處科技執法路段，其中有4個路段管制大貨車和砂石車通行，包括：

八德區富榮街：全日禁行30噸以上大貨車 八德區湧光路：全日禁行6.5噸以上大貨車 龍潭區高原路：每日上午7至8點、中午12至1點、下午3至4點禁行大貨車 龜山區湖山街：全日禁行砂石車

交通局提醒貨車司機注意依規定進行申請通行證，勿行駛於管制路段。

此外，為改善汽車停駛於公車停靠站造成公車無法停駛情形，於中壢區元化路（近中壢火車站）設置「公車停靠站違停」科技執法。另於龜山區龜山一路與忠義路三段口設置「未保持路面淨空」科技執法，改善駕駛人搶快造成路口壅塞問題。

過去育兒津貼採二階段申請，家長到戶政事務所替新生兒完成戶口申報後，要到區公所申請育兒津貼。但許多家長因忙於幼兒照顧問題，難免漏了申請步驟，等到發現時通常已錯失好幾個月的領取機會，造成無法追溯的損失。

台南市社會局為減少類似狀況發生，決定簡化申請流程，2月1日起將在戶政事務所提供一站式窗口。民眾只要到戶政事務所進行新生兒出生登記，就可直接申請生育獎勵金與育兒津貼，再由戶政事務所將育兒津貼申請書轉交區公所審查後核發，免除家長往返戶政事務所及區公所奔波之苦。

社會局提醒，符合申請條件的0至2歲幼兒家長，需攜帶新生兒父母雙方身分證正本、印章，以及父母身分證正反面、郵局帳號影本，加上剛辦理完成的戶口名簿作為申請附件，連同填寫完成的育兒津貼申請表，親赴戶政事務所申辦。

為協助低收入戶、中低收入戶等經濟弱勢族群排除就醫障礙，高雄市政府衛生局自民國100年起始向中央衛生福利部申請「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，今（112）年度計畫受核定補助經費共計6,243,000元，2月1日開始受理申請，至10月31日截止。

凡設籍高雄市並符合本市區公所及社會局認定經濟困難且開立證明者，可以申請健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、救護車費（每人每年補助上限6,000元）、偏遠地區交通費（每人每年補助上限6,000元）、健保欠費（每人每年補助上限6,000元）以及無健保身分者就醫時之醫療自付費用（以健保給付範圍為限）。

由於經費有限，各項補助項目限今年度之費用，且補助額度為每人每年最多3萬元。有意申請的民眾，可以下載申請書、切結書進行填寫，並前往高雄市各區衛生所、健保合約醫院（就醫醫院）辦理。

高雄輕軌大順路段在1月起進行施工，多處路口開始禁止左轉，但農曆年前因應採買、返鄉人潮，有9處路口開放左轉。

高市捷運局從2月1日起全線將陸續實施禁止左轉，實施左轉管制後，大順路沿線車流僅可直行或右轉，特別提醒用路人提前或延後以右轉P-turn方式進行左轉，也建議用路人多利用鄰近東西向替代道路（明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線。