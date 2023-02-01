菸品減害政策可降低傳統紙菸對人體危害

電子煙議題在全球備受討論，已進行10年的電子煙高峰會（The E-Cigarette Summit UK, 2022）於2022年12月8日在英國倫敦召開實體論壇，眾多學者、醫師及官員齊聚一堂，討論各國菸品減害政策及現況。

圖／The E-Cigarette Summit UK, 2022 論壇錄影截圖

10幾年來，吸煙與可燃菸品對於身體的已知危害，使公共衛生和煙草控制朝著共同目標「減害」邁進，不過，電子煙和新型尼古丁產品問世後，在科學界和政策界造成分岐看法。

倫敦大學健康心理學榮譽退休教授Robert West對於電子煙取代傳統紙菸，持樂觀態度，他表示，每年全球約800萬人死於菸害，如果人們能從電子煙取得同樣劑量的尼古丁，讓其中5%的人可以存活，何樂而不為。

然而，即便如此，電子煙仍具有一定程度的成癮風險，以及無法達到戒菸目的。

電子煙作為減害產品？ 仍有歧見

曾經在美國食品藥物管理局（FDA）擔任9年菸品管理負責人（center director for FDA tobacco products）MitchZeller在談及美國減害策略時強調，藉由科技可提供不燃燒的尼古丁菸品，電子煙可否作為減害產品，這在美國仍有爭議，也需承認電子煙存在著連續性風險。

儘管美國和英國對此的觀點看法截然不同，但連續性風險的確是存在的。Mitch Zeller說，尼古丁傳送系統是帶來更多的危害還是更少呢？轉用電子煙後，一天需抽一包香菸的吸菸者可降低危害。

Mitch Zeller表示，不少吸菸者為了尼古丁而抽菸，卻死於焦油。這項事實提供了公衛學界另一個觀點，那就是透過減害產品，降低吸菸者的連續性健康風險。

近年來，英國、美國積極探討電子煙和減害利弊，但遺憾的是，雙方在討論此議題時，其意見往往淪陷於將世界劃分成黑與白，事實上，在美國就存在很多歧見、僵持。

Mitch Zeller指出，30年來，他致力於菸品減害相關工作，迄今仍保持樂觀，因為透過菸品減害，可逐步達到對話等策略。

北美26位意見領袖在歷經數年的持續討論、政策研究和溝通後，終於在2009年時，建立共同準則和建議，「希望最終無人抽菸（smoke）與改用無煙菸品（smokeless tobacco）。」

年輕世代擁有傳統紙菸替代品 逐步降低吸菸率

Younda consulting執行長Ben Younda在會議中分析紐西蘭引發全球關注的無菸世代政策，1990年代的菸草控制行動，將讓當地2009年1月後出生的孩子不得抽紙菸。紐西蘭朝著2025年無菸國家目標而努力，以期全國吸菸人口少於5%。

成效顯著，2018年後，紐西蘭民眾抽紙菸率下降，電子煙使用率上升變得普及，現實正是電子煙和其他尼古丁產品正在取代傳統香菸。

Ben Younda表示，減害概念始於抽菸帶來菸害相關疾病及早逝的問題，因此，在多年之前，就針對不需燃燒的電子煙展開相關研究，希望年輕世代可擁有傳統紙菸的替代品。幾年後，傳統香菸吸食率明顯下降，電子煙吸食率則上升。

紐西蘭自2018年後紙菸吸菸率下降，電子煙使用率上升、變得越來越普及，電子煙和其他尼古丁產品正在取代香菸。 圖／The E-Cigarette Summit UK, 2022 論壇錄影截圖

多年來，這系列高峰會均鼓勵以科學證據探討公共衛生議題，所邀約講者皆是長期關注紙菸與新興菸品研究的學者、醫師、官員等倡議菸品減害的專家們，這次會議則以與會來賓分享「減害」看法，做為開放性結尾。

Action on Smoking & Health（ASH）執行長Deborah表示，該公益機構於英國展開一連串的行動，而減害正是社會正義議題。Mitch Zeller則說，就像美國一樣，相關議題仍須更多科學實證數據，以支持政策擬定。

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