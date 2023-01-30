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今增本土22,138例、境外153例、30死 中重症77例

長照陽性率增 公費篩檢措施延長至2/28

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
開工首場防疫記者會，出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
開工首場防疫記者會，出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

春節期間，長照住宿式機構陽性率從0.8％上升至0.9％，工作人員從0.5％上升至0.8%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，因應陽性率上升，原實施至1月31日的長照機構定期篩檢措施延長至2月28日，維持住民篩檢一周兩次、工作人員每周一次。

羅一鈞表示，春節前不論住民或是工作人員都是陽性率最低一周，但春節這周陽性率攀升，符合本土疫情的波動情形。目前投藥率仍為92％，感謝春節期間機構工作人員的協助。

羅一鈞表示，篩檢頻率維持為服務對象每週定期快篩兩次，至於身心障礙者、失智症者、2至18歲每周一次，未滿兩歲免篩。未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

工作人員每周定期快篩至少一次，若出現症狀時則須進行快篩。另機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等也應提供工作人員公費家用快篩試劑。住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，三個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

新冠肺炎 COVID-19

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