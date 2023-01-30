一趟佛國走春　療癒3年疫情苦悶

大雄寶殿前的祈願樹前為寶寶拍個照。 圖／人間福報提供

春節期間到寺廟燒年香、禮佛，祈願一整年平安健康、事事順利吉祥已經成為許多家庭的既定行程。佛光山上殿宇輝煌，有大雄寶殿、接引大佛、大佛城，還有四大菩薩的殿堂，是許多人走春的首選。大年初三氣溫微降，佛光山各殿堂上香、禮佛誦經、叩鐘、寫祈願卡和拍照打卡的人潮隨著暖暖的冬陽上升，療癒3年以來疫情的苦悶。

普賢殿裡大家跪誦《八十八佛大懺悔文》。 圖／人間福報提供

拾級而上普賢殿，殿堂裡傳來陣陣梵唄聲，喝過佛光茶，來自台北首次到佛光山的祖孫三代一家人，駐足在「棲霞禪苑」前，這是他們來山的第一站，問起普賢殿牌匾旁為什麼有大象，才知道原來大象是普賢菩薩的坐騎，此外，也認識了普賢菩薩的執行力，他們表示，「祈福之餘，更重要的是在生活中多行善。」

從小讀《人間福報》的蕭舜恩已經是碩士生，他的祈願文：身著好事、口說好話、心存好心。 圖／人間福報提供

大智殿供奉的是文殊菩薩，位於佛光山叢林學院男眾學部內部，只在春節期間限時對外開放，許多學生，還有家長把握機會帶著孩子們來跟文殊菩薩結緣，獻上一盞智慧之燈，祈願自己在新的一年得到文殊菩薩的加持，智慧增長、學業進步。巫家祖孫三代是彰化福山寺的信徒，特地帶著孩子們巡禮大智殿。

地藏菩薩是四大菩薩中唯一現僧相的，右手持錫杖，左手握如意寶珠，來自台北的李慈修和家人到地藏菩薩道場上香、祈福點燈、叩鐘祈福，祈願新年「仁和安康．富樂吉祥」。

大智殿內有不少小朋友和年輕人點燈祈福增智慧。 圖／人間福報提供

大悲殿是觀音菩薩道場，也是佛光山最早的一座殿堂，位於佛光山叢林學院女眾學部，殿內法師帶領大眾誦經後，齊聲念誦星雲大師〈新春祈願文〉，效法觀音菩薩慈悲，自利利他的精神。殿外丹墀設有敲響平安鐘、美麗新視界（菩薩就在你身邊）、生命中的佛隊友（叢林列車）、這一站．幸福（祈願樹及祈願屋）、所求願滿等五個互動及拍照打卡區，吸引了不少人參與。

蔡欣鄃和弟弟蔡昊閾跟著爸爸媽媽和阿嬤在大佛城抽法語，她的祈願是世界和平。阿嬤說，雖然沒有常親近道場，他們還是會讓孩子在台南參加冬令營，孩子的佛緣要從小培養，每年都會帶他們來走春禮佛。

佛光山大雄寶殿禮佛的菩提路彩繪燈籠天幕，是全家福必拍網美紅點。 圖／人間福報提供

大雄寶殿內梵音繞梁，攝受人心，虔誠獻上一炷香後，認真寫著祈願卡，掛上祈願樹，還要打卡拍照，平安鐘的隊伍雖長，大家仍耐心等候，祈願能以鐘聲化解疫情，干戈永息、和平安樂，所求滿願、諸事吉祥。

值得一提的是，大悲殿前遞上一炷香給每一位來訪者的同時，不忘以「吉祥！」親切與大家互動的，是來自美國西雅圖的國際義工Olivia，因為與佛法相應，特地來到佛光山做一個月的義工，落實人間佛教在生活中的實踐。國門開放後，佛光山義工會積極規畫，在春節前重新開始了國際義工服務項目，提供有緣人體驗人間佛國淨土的機會。