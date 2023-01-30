【專家之眼】李安說「孝順是一個過時的觀念」，對嗎？

台灣之光，國際大導演李安說：「與父母的關係，能夠彼此相愛就夠了，不必要製造一個階級觀念。你一定要小的服從大的，每個人都是一個個體，你都要尊重他，他的性別取向、他的愛好，他的任何東西你都要尊重他、接受他，這是和平相處的一個基準。我覺得『孝順』是一個過時的觀念。當然跟中國人講，幾百年也講不過去，這是一種根深蒂固的存在。可是在我的思想裡面，我已經不教小孩『孝順』這個東西，只要他感受到我的愛，同時也愛我就夠了。」李安的這句話很長，之所以完整的摘錄下來，是因為我們中的很多人都有著跟他一樣對孝的誤解或者說是疑惑，希望這篇文章能起到釐清的作用。

「孝順」這個價值觀，一般都相信來自於至聖先師孔子。其實，講「孝」的孔子從來沒有要子女「順」。換言之，「孝」不是「順」。因此，李安說「孝順是過時的觀念」，這沒有錯，完全符合孔子的意思。那為什麼「孝」變成了「順」呢？不順就不孝了呢？這來自於東漢時期《白虎觀會議》定下的「三綱」：「君為臣綱﹑夫為妻綱﹑父為子綱」，從此扭曲了親子關係。換言之，自東漢之後的孝已經不是孔子所說的孝了。

那麼，什麼是孝呢？孔子說：「生，事之以禮，死，葬之以禮，祭之以禮」，從這句話可以明確知道，孝不是「順」，而是事之以「禮」。萬一父母做錯事怎麼辦呢？孔子有說要孩子「順」嗎？沒有，孔子說：「事父母幾諫。見志不從，又敬不違，勞而不怨。」這才是孝，而不是順從父母的意志。一旦父母做錯事，比方說助紂為虐、偷拐搶騙，而子女卻順著父母的意思，在孔子看來，反而是不孝了。

李安說「與父母的關係，能夠彼此相愛就夠了，不必要製造一個階級觀念」，李安的這句話也是對的，而且符合了孔子的原意。孔子從來沒有要親子之間有一種階級關係，而是一體、平等的關係，就像夫妻關係一樣。是誰把親子關係變成上下關係？當然不是孔子，而是董仲舒之後的這些假儒家，他們完全背離了孔子的「孝道」。

那麼，孔子是怎麼理解親子之道的呢？孔子說：「子也者，親之後也，敢不敬與？」這句話翻譯成白話就是「子女是家庭的延續，怎麼可以不尊重他們呢？」由此可見，孔子主張父母要尊重子女，舉凡子女的私人物品、子女的志向、子女的交友、子女的就學就業、甚至性傾向等等，都要尊重，而非威脅利誘強迫其服從。這才是孔子說的親子之道。

李安又說：「我已經不教小孩『孝順』這個東西，只要他感受到我的愛，同時也愛我就夠了」。李安說得對，「順」確實不應該教。那麼，親子之間該有什麼關係呢？就是李安說的「愛」，也就是孔子說的「孝慈」。孔子把子女對父母的愛稱之為「孝」，而把父母對子女的「愛」稱之為「慈」。因此，父母不應要求子女「順」，而應該教子女「孝」，而父母親本身也必須做到對子女的「慈」。在孔子來講，從來沒有單方面的要求，而是平等的對待，想要子女盡「孝」，自己也必盡「慈」，這就是孔子說的「父父子子」，父母要盡到父母的責任，而子女也要盡到子女的責任。

要子女「順」是過時的，但是，孝道永遠沒有過時，而且是做人最起碼的要求。有子說「孝弟也者，其為仁之本與！」如果連愛父母、友愛兄弟姊妹都做不到，那還是人嗎？