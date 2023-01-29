82例中重症及21死 30多歲肝硬化男確診隔天不治
國內新冠肺炎今天新增82例中重症及21例死亡個案。其中較年輕死亡個案為30多歲男性，本身有肝硬化等慢性病史，曾接種兩劑疫苗，確診隔天死亡。
今日新增22例本土病例死亡個案，為10例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，其中20例具慢性病史、14例未接種三劑以上疫苗。
其中較年輕個案為30多歲男性，有肝硬化、食道靜脈瘤出血、慢性腎病等病史，曾接種兩劑新冠疫苗，1月24日因症狀至急診就醫採檢新冠PCR陽性確診，開立口服藥物莫納皮拉韋治療。返家當天有腸胃道出血症狀，1月25日在家中昏迷緊急送醫，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染、肝硬化。
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