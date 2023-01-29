82例中重症及21死 30多歲肝硬化男確診隔天不治

1955年1月29日，由大陳島撤退來台的第一批軍人子弟及孤兒84人抵達台北，當日上午由中華婦女反共聯合會代表包德明率領小朋友與總統夫人蔣宋美齡見面，這群亂世孤雛，雖然每一個都有著悲慘的身世，但都長得健康活潑，當夫人慈藹的對他們揮手微笑時，他們也憨甜地笑，喃喃的說「夫人好」。這群孩子們其中最小的年僅4歲，最大的12歲。

2023-01-29 08:00