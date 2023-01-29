快訊

春節收假疫情較上周增4成！ 本土+2萬7105例 245例境外、22死

系統也不想開工！foodpanda初八搶666紅包大當機

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

82例中重症及21死 30多歲肝硬化男確診隔天不治

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
今天新增82例中重症及21例死亡個案。圖／指揮中心提供
今天新增82例中重症及21例死亡個案。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎今天新增82例中重症及21例死亡個案。其中較年輕死亡個案為30多歲男性，本身有肝硬化等慢性病史，曾接種兩劑疫苗，確診隔天死亡。

今日新增22例本土病例死亡個案，為10例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，其中20例具慢性病史、14例未接種三劑以上疫苗。

其中較年輕個案為30多歲男性，有肝硬化、食道靜脈瘤出血、慢性腎病等病史，曾接種兩劑新冠疫苗，1月24日因症狀至急診就醫採檢新冠PCR陽性確診，開立口服藥物莫納皮拉韋治療。返家當天有腸胃道出血症狀，1月25日在家中昏迷緊急送醫，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染、肝硬化。

今天新增82例中重症及21例死亡個案。圖／指揮中心提供
今天新增82例中重症及21例死亡個案。圖／指揮中心提供
今天新增82例中重症及21例死亡個案。圖／指揮中心提供
今天新增82例中重症及21例死亡個案。圖／指揮中心提供
1月27日金馬春節交通專案採檢情形。圖／指揮中心提供
1月27日金馬春節交通專案採檢情形。圖／指揮中心提供
1月27日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
1月27日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陸官方：現有新冠住院21.6萬例、重症2萬6,156例

92例中重症20死 40多歲男發燒喉嚨痛 併發肝腎肺病治療近3周亡

20多歲女咳嗽流鼻水 新冠發病8天後家中昏迷死亡

61例中重症21死 40多歲男接種3劑確診 除夕當天不治

相關新聞

82例中重症及21死 30多歲肝硬化男確診隔天不治

國內新冠肺炎今天新增82例中重症及21例死亡個案。其中較年輕死亡個案為30多歲男性，本身有肝硬化等慢性病史，曾接種兩劑疫...

金門縣長陳福海赴廈門會宋濤 陸核准金酒進口即日起輸入

．金門高粱酒遭中國大陸禁止進口，不只引發政壇討論，更衝擊金門人生計，金門縣長陳福海今前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，對方傳達好消息，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。...

照片看歷史／1955年蔣宋美齡關懷大陳島來台孤雛 籌設育幼院

1955年1月29日，由大陳島撤退來台的第一批軍人子弟及孤兒84人抵達台北，當日上午由中華婦女反共聯合會代表包德明率領小朋友與總統夫人蔣宋美齡見面，這群亂世孤雛，雖然每一個都有著悲慘的身世，但都長得健康活潑，當夫人慈藹的對他們揮手微笑時，他們也憨甜地笑，喃喃的說「夫人好」。這群孩子們其中最小的年僅4歲，最大的12歲。

聯合報一周大事1/22~1/28

國內

臺大「新世紀文藝復興」研習班 熱烈招生中

從歷史的視角出發，我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各

臺大專業管理類研習班課程 招生中

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大精心開設專業管理研習班課程，您絕不能再錯過！ 當今數位時代下，藉由大數據和各種資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。