台美貿易倡議 蕭美琴盼對雙邊挹注新動力

駐美代表蕭美琴今天表示，日前在台北舉行的台美貿易倡議談判順利，雙方共識度高，應該很快可以看到具體結果，也期待能在最快時間內完成談判，對雙邊貿易挹注新動力。

儘管接任駐美代表2年半，但因為疫情，蕭美琴是第一次參加華府春節遊行，覺得「很熱鬧」，可以感受到全世界華人、亞裔以及來自許多國家的人共同慶祝的氣氛。

蕭美琴對昨晚洛杉磯華人聚集的蒙特瑞公園市（Monterey Park）發生的重大槍擊案表達哀悼之意。她表示，春節期間，所有在美華人與亞裔族群都期望平安，她對任何形式的暴力予以譴責。

至於死傷名單中是否有台灣人，蕭美琴表示，目前沒有進一步訊息。

問及台美21世紀貿易倡議日前在台北完成新回合談判的後續發展，蕭美琴表示，談判進行十分順利，雙方也有極高的共識，後續會再針對部分細節進行確認，「應該很快可以看到具體結果」。

至於下一回合談判的時間與地點，她沒有多談但表示很期待，希望能一步步持續協商，更完整、更豐富實質內涵的倡議「能在最快時間內完成」，對雙邊貿易挹注新的動力。

蕭美琴指出，台美合作項目十分廣泛，這些年在各領域都有新進展，包括教育倡議、雙邊經貿談判、台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），以及台海地區安全議題等，台灣全面性廣泛持續與美方就雙方共同關心的利益、共享價值共同努力。