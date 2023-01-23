快訊

加州「小台北」華人舞廳槍擊案10死 槍手行兇疑因感情糾紛

看見「發光的刮刮樂」 外籍看護刮中200萬元加賓士休旅車

今年春節創下2歷史紀錄 大年初二要拔插頭嗎？專家這樣說

台美貿易倡議 蕭美琴盼對雙邊挹注新動力

中央社／ 華盛頓22日專電

駐美代表蕭美琴今天表示，日前在台北舉行的台美貿易倡議談判順利，雙方共識度高，應該很快可以看到具體結果，也期待能在最快時間內完成談判，對雙邊貿易挹注新動力。

儘管接任駐美代表2年半，但因為疫情，蕭美琴是第一次參加華府春節遊行，覺得「很熱鬧」，可以感受到全世界華人、亞裔以及來自許多國家的人共同慶祝的氣氛。

蕭美琴對昨晚洛杉磯華人聚集的蒙特瑞公園市（Monterey Park）發生的重大槍擊案表達哀悼之意。她表示，春節期間，所有在美華人與亞裔族群都期望平安，她對任何形式的暴力予以譴責。

至於死傷名單中是否有台灣人，蕭美琴表示，目前沒有進一步訊息。

問及台美21世紀貿易倡議日前在台北完成新回合談判的後續發展，蕭美琴表示，談判進行十分順利，雙方也有極高的共識，後續會再針對部分細節進行確認，「應該很快可以看到具體結果」。

至於下一回合談判的時間與地點，她沒有多談但表示很期待，希望能一步步持續協商，更完整、更豐富實質內涵的倡議「能在最快時間內完成」，對雙邊貿易挹注新的動力。

蕭美琴指出，台美合作項目十分廣泛，這些年在各領域都有新進展，包括教育倡議、雙邊經貿談判、台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），以及台海地區安全議題等，台灣全面性廣泛持續與美方就雙方共同關心的利益、共享價值共同努力。

蕭美琴 亞裔 春節

延伸閱讀

台北春節看屋趣 三重市政特區、先嗇宮

加州「小台北」爆10死槍擊案 大批警力包圍凶嫌對峙

大樂透1.1億頭獎台南開出 連7年初一皆開出頭獎

新年遇驚魂！洛杉磯槍擊案至少9人喪命 現場疑似有人持機關槍

相關新聞

照片看歷史／1977年陳美鳳當選第五屆「毛衣皇后」 開啟演藝之路

1977年1月23日，第五屆「毛衣皇后」選拔，經過四個月在螢光幕上的激烈競爭，下午在中華電視台閉幕，浙江籍的施琪榮登「后座」。原名陳美鳳的施琪，身高165公分，參加毛衣皇后選拔前，拍過數部廣告片，當時任職於某金融機構。

蘇貞昌常光顧員工餐廳 70元牛肉麵高CP值

行政院員工餐廳以經濟實惠、標價清楚聞名，行政院長蘇貞昌2019年1月上任第一天，就是到員工餐廳吃自助餐，還稱讚菜色不錯；...

林務局月曆熱銷年賺200萬 不排除發行英文版

林務局局長林華慶表示，原想以插畫美學讓出版品月曆呈現山林價值，沒想過會熱賣到年淨利200多萬元繳國庫，樂見掌管自然的單位...

臺大「新世紀文藝復興」研習班 熱烈招生中

從歷史的視角出發，我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各

臺大專業管理類研習班課程 招生中

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大精心開設專業管理研習班課程，您絕不能再錯過！ 當今數位時代下，藉由大數據和各種資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的

使用長照服務可報稅 有近33萬戶受惠！

111年度有使用長照服務的民眾別忘了！保留長照服務部分負擔繳費單據，就有機會再申報長照特別扣除額12萬，以適用12%稅率者而言，即省1萬4,400元稅金。 機構住民服務費用補助 減輕家庭經濟負

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。