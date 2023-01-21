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處處碰壁 大批在台港人二次移民

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
2019年香港反送中示威爆發後，港人來台獲居留許可人數自2020年後接近翻倍，但獲得定居數未隨之顯著增加。本報資料照片
2019年香港反送中示威爆發後，港人來台獲居留許可人數自2020年後接近翻倍，但獲得定居數未隨之顯著增加。本報資料照片

二○一九年香港反送中示威爆發後，政府喊出「撐香港」，港人來台獲居留許可人數自二○二○年後接近翻倍，但獲得定居數未隨之顯著增加。英媒BBC中文網報導稱，隨著台灣收緊相關移民政策，有大批在台港人「二次移民」到西方國家，因為他們在申請「定居」入籍上，面臨諸多困難，甚至有被騙的感覺，只好放棄。

報導引述一名三個月前「二次移民」到英國的香港人阿詠說，她二○二○年初獲批投資移民台灣後，設網路商店販售文創產品等，但遞交定居申請後超過半年音訊全無，詢問移民署沒有明確答覆，「連一個理由都不給」。飽受身心煎熬後只好回港，接著舉家搬到英國。

英媒引述政大公共行政學系教授蘇偉業指出，港人對移民台灣的認知，與台灣制度有極大落差。就憲法，港人也是國民，只是沒有戶籍，港人移居台灣並非經外國人的「歸化」程序，而是定居取得戶籍。

但他說，政府設置許多關卡，讓人無法工作、享受福利、投票，並在行政上設置投資、專業、就學等類別，且分類不透明，公務員也搞不清楚。同時，「台灣沒有移民政策，只有移民法規、移民行政，不像西方國家吸收移民有完整的配套。」

報導還指，很多申請定居的港人會遇到拖字訣，或被新舊制混用影響，猜測可能因一些人在中國大陸出生、曾在中資企業工作，任職公部門，被列為保留觀察有關，「或純粹是每年定居限額已用盡。」

據移民署數據，二○一九到二○二一年港人來台居留數五八五八、一○八一三、一一一七三人，但是定居人數則為一四七四、一五七六、一六八五。

就定居是否有限額，陸委會曾駁斥說絕無隱形限制，但也提到有港人來台設立紙上公司、提交假性資料亂象，或因國安考量的聯審機制等。

不過，有移民顧問說，在目前政治氣氛和國安危機下，不只投資移民難過關，專業移民、依親移民、僑生移民也都碰壁，好像全方位打壓港人，陸配申請都比較順利。有港人反映，台灣法規沒寫清楚「投資」定義，卻放大「假投資」指控港人。

移民署 香港 反送中 陸委會

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