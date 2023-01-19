孩子不玩的玩具怎麼辦？變身可愛「露露椅」與長輩共玩永續

小時候抱著入睡的玩偶、用心拼裝的樂高積木…，你是否想過，曾經陪伴我們長大的玩具，最後都去了哪裡？

根據統計，台灣每年製造數百公噸的玩具廢棄物，其中高達九成是難以分解的塑膠玩具，有超過八成會被焚燒或掩埋，造成龐大的環境汙染。

想要翻轉玩具的宿命，致力於「環保教育、永續玩樂」的台灣玩具圖書館協會（以下簡稱「玩圖」）找到解方，讓廢棄玩具變身可愛又環保的「露露椅」，發揮充滿正能量的永續影響力。

露露椅不只出現在孩子們玩樂的場域，南風關懷協會理事長許淑峰集合善心人士，共捐贈250座給新北市政府社會局，將提供到25處社區照顧關懷據點，陪伴長輩一起加入永續行列，在玩樂中守護下一代。

250座露露椅將提供給新北市25處社區照顧關懷據點。 圖／張皓婷 攝影

廢棄玩具大變身！玩具圖書館推出「露露椅」可愛又環保

發展出獨步全球的「玩具共享系統」，玩協已累積 18 年的營運經驗，在新北市各公共托育中心、TOYOTA和泰汽車、台塑生醫等合作夥伴設置玩具回收箱的協力下，至今共計回收超過 400 噸的二手玩具。

大部分回收的二手玩具，經過篩檢、分類、清潔、包裝等程序後，會分送到社福及教育機構，讓愛心傳到需要幫助的角落。不過，其中仍有約一成的缺損塑膠玩具難以修復，只能歸類為廢棄物。

南風關懷協會理事長許淑峰（中）與長輩示範二手玩具的維修過程。 圖／張皓婷 攝影

值得慶幸的是，歷時三年，透過工研院、台塑生醫暨王長庚公益信託、點睛設計和綠腳印社會企業的合作開發，如今無法修復的玩具轉變為再生料，誕生出具有可愛造型及繽紛色彩的「露露椅」，不只能當作教玩具使用，也可作為美感十足的居家擺設。

「不同於其他的材料，玩具本身的顏色非常豐富飽滿，只要經過適當的分色及設計，就能夠自然展現出玩具原有的繽紛童趣，讓露露椅有溫度、有故事。」點晴設計韓世國總監解釋。

許多人好奇，露露椅究竟怎麼製作而成？玩協創辦人暨秘書長余良玲說，整個過程相當不簡單，首先得耗時三個月進行回收，再利用兩個月把複合式材質的廢棄玩具，拆解成單一材質的材料，最終分類分色、運送到工廠加工成型。

「露露椅不但是家具更是教具，讓玩具循環再生的過程可動手操作、又可以看得到，是極佳的永續教育，歡迎民眾在嘖嘖募資平台上響應。」

可愛又環保的「露露椅」可作為玩具、教具與居家擺設。 圖／張皓婷 攝影

南風關懷協會捐贈露露椅 融入遊戲與長輩共玩永續

「在社會的邊緣角落，有許多孤獨老人、貧寒兒童需要資源與照顧。」回想捐贈露露椅的初衷，許淑峰強調，做善事不能只是空想，必須動身去執行，為環境與社會貢獻實質的幫助。

新北市社會局、玩協於2016年共同打造的「新北市玩具銀行」，長期以行動玩具車的方式服務偏鄉，也預計巡迴新北市25處社區照顧關懷據點，將露露椅融入趣味遊戲，與在地長輩共玩永續。

在玩具銀行教保員的帶領下，長輩們可組成「露露大樂隊」，運用露露椅當鼓，手上拿著玩具鼓棒和樂器，敲打出一首首懷舊童謠；或是進行刺激的「猜杯大對決」，在多個露露椅中放入玩具，開始加速互換位置，猜出正確位置就獲勝，考驗長輩的專注度與反應力。

「永續即將成為全民運動，結合不同的人才能讓力量更大。」新北市社會局長張錦麗期待，社區長輩可以透過趣味又實用的方式響應永續，持續為在地注入活力。

板橋龍興社區關懷據點的長輩以露露椅為鼓，手拿鼓棒敲打出懷舊童謠。 圖／張皓婷 攝影

更多永續教育及露露椅訊息，請上台灣玩具圖書館協會官網及募集平台查詢。