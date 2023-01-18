庹宗康 × 炎亞綸 卯兔年台味星指南 格蘭利威迎春呈祥

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／格蘭利威 提供

新年期間走春、拜年，總少不了帶上一組體面的伴手禮，禮物簡單，難得的是心意與滿滿的誠意，以及禮物背後的寓意。格蘭利威THE GLENLIVET迎接金兔年的到來，特別選定依照國人口味，爲台灣量身定做、獨獻台灣的兩款威士忌——格蘭利威12年首席三桶和15年雪莉桶原酒為推薦年禮，並邀請庹宗康與炎亞綸從過年的家傳菜色，聊到格蘭利威持續推動的「台味覺醒」精神。台味、年味、人情味，就這麼隨著格蘭利威，濃得化不開。」

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成雙成對．利威呈祥去年春季開播的《來吧！營業中Let's Open》餐廳實境綜藝節目，讓擔任節目店長的庹宗康與飲料部部長的炎亞綸，成了無話不談的哥兒們。在過年期間，就是要與像這般的知心好友相聚團圓、吃吃喝喝話家常，才有意思。當然，登門拜年千萬不能少了禮數，格蘭利威12年首席三桶和15年雪莉桶原酒在過年期間推出年節組合，只要用12年首席三桶搭配任何一款利威系列商品，就能獲贈喜氣洋洋的利威創藏禮袋一只，盛裝成雙成對的利威好禮，用滿心的誠意祝福來年順利興旺，既體面又大方。

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原汁原味．馥郁雪莉被稱為夜店王子的小康哥——庹宗康，對各種酒品一向如數家珍，然而對格蘭利威更是發自內心的喜愛，之前就與永遠的第四棒陳金鋒和台灣廚神阿發師合作過格蘭利威奢創高年份系列影片，此次與炎亞綸一起品飲這款不經冷凝過濾、不加水稀釋，完全保留 58.7% 原桶強度的重雪莉風味，依舊是讚不絕口。庹宗康偏好不加水、不加冰，以純飲方式細細品味這款特別為台灣威士忌愛好者量身打造、獨獻台灣的15年雪莉桶原酒，而炎亞綸則在開瓶瞬間即領略濃郁香氣的震撼，這源自15年雪莉桶原酒飽滿酒體與豐富層次的華麗展現，讓炎亞綸回想起過年圍爐不可或缺的一道料理——佛跳牆，庹宗康則憶起媽媽家傳的蘿蔔排骨湯，如今康哥的兒子也鍾愛這味，因此即便備料燉湯耗時費心，也要讓這暖心的滋味，透過自身手藝賦予新意，把源自媽媽的味道繼續傳承下去。

圖／格蘭利威 提供

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多變首席．年菜百搭傳承，也不能少了創新。為兒子精心準備的康哥版蘿蔔排骨湯，庹宗康特別加了格蘭利威12年首席三桶入湯，用威士忌的風味去腥、提味，讓湯的鮮甜滋味更繞富層次，展現出全新風味，而這支於去年發表的格蘭利威12年首席三桶，剛好見證了炎亞綸與庹宗康拍攝實境節目、成為好友的起點，更是別具意義。此外，年菜百搭的格蘭利威12年首席三桶除了佐餐、入菜、純飲之外，炎亞綸更突發奇想，結合格蘭利威12年首席三桶與氣泡水做成「首席Highball」，完美體現勇於嘗試才有機會成就創新，就如同格蘭利威透過一連串「獨獻台灣系列」的作品，將「台味覺醒」的精神發揮到淋漓盡致，每一次都是原創，每一支酒都誠意無限，將台灣味蕾的體驗提升至另一層次。

圖／格蘭利威 提供

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如同庹宗康對家人無微不至的關懷與照料，格蘭利威也用心為台灣人的味蕾感受量身打造出獨獻台灣的威士忌，這份令人感動的誠意，讓格蘭利威成為過年最好的獻禮。無論是年菜百搭的12年首席三桶亦或香氣馥郁的15年雪莉桶原酒，都是一種真情流露的豐沛情誼，在杯觥交錯之間刻畫滿心祝福的情意，期盼新的一年，大吉大利、威風富貴。

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