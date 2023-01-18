屏東燈節三大燈區奇幻華麗登場

屏東燈節1月13日起到2月28日登場，三大燈區萬年溪、縣民公園與勝利星村分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」與「月球旅行」為主題，逾40組巨型燈飾，帶來奇幻華麗。結合屏東特色「南境之光」主燈備受期待。民眾還可以跟著兔子的步伐爬上屋頂看地球，宛若漫步在月球森林。復興公園還有水舞燈光秀，創造獨特視覺饗宴。

屏東燈節萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，復興公園內規畫水舞燈光秀，多款水型變化搭配音樂節奏，創造視覺體驗。 圖／屏東縣政府提供

三大燈區各有特色，燈飾融入地景人文，漫步城市風景，今年春節期間、228連假還推出限定版的免費雙層巴士，以不同視野欣賞屏東美麗城市，來趟不一樣的深度體驗；今年的兔年小提燈「光光兔」，顛覆過往摺紙，推出PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡與掛繩，超級可愛，詢問度爆表。

屏東縣長周春米秀出今年兔年小提燈「光光兔」超可愛，詢問度爆表。 圖／屏東縣政府提供

獲得12座國際大獎的縣民公園，今年燈區以「巴洛克藝術」為主題，配合縣民公園的工業遺址與貫穿公園的殺蛇溪，與藝術家合作結合創意與美學，不同的光影藝術裝置。

縣民公園有11座燈飾，高達15公尺主燈「南境之光」，製作期間備受矚目，融入屏東元素，配上交響樂營造七彩燈光秀，主燈周圍以鬱金香花朵布置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍，觀賞者彷彿來到歐式宮廷。縣民公園佔地廣大，縣府貼心設置遊園小火車，免費搭乘輕鬆賞燈。

屏東燈節縣民公園燈區以「華麗巴洛克」為主題，高達15公尺的主燈「南境之光」，融入屏東元素，配上交響樂營造七彩燈光秀，彷彿置身歐式宮廷，感受滿滿異國風情。 圖／屏東縣政府提供

萬年溪燈區「夢幻樂園」為主題，燈飾在萬年溪自由路西段、萬年公園、復興公園與沿岸人行道，呈現歡樂繽紛無限希望，萬年溪打造一隻10公尺高的「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，相當夢幻。復興公園規畫水舞燈光秀，帶給大家不同視覺享受。

屏東燈節萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，萬年溪上打造一隻10公尺高的「光光兔」。 圖／屏東縣政府提供

勝利星村燈區宛若大型的月球世界，15座燈飾結合園區歷史建築，有月兔與月球居民穿梭其中，民眾宛若在漫步月球森林中，還可以爬上屋頂與可愛的大型月兔一起觀賞地球，充滿奇幻。

屏東燈節勝利星村燈區以「月球旅行」為主題，可以爬上屋頂與可愛大型月兔一起觀賞地球。 圖／屏東縣府提供

除了燈飾外，還有文青市集、藝術展演，縣民公園燈區在春節期間有「FOCASA Mini」馬戲系列活動、2月25日晚間7點有「南島天光」榮耀慶典、與「農工循環基地市集」。勝利星村有春節街頭表演與市集。燈節期間，縣府規畫免費環狀接駁車串連三大燈區，停車免煩惱。活動詳情可到活動官網查詢（https://www.amazing-pingtung.com/ptlf）。

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