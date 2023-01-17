台灣新生兒史上最低！全球最少子化的5大國家，為什麼年輕人不生小孩？

台灣的新生兒人數連續3年負成長，更是47年統計以來，新生兒人數史上新低……

根據內政部統計，台灣2022年人口統計數據，總人口數為2326萬4640人，是連續3年負成長。其中，全年新生兒人數僅13萬8986人，是有統計數據以來的史上新低；同時，死亡人數更超過20萬人，是歷年來最高。

這樣的總人口數，比2021年的2337萬5314人，還要減少11萬674人，相當於平均每天減少303.2人，在出生人口數遠遠低於死亡人口數的狀況下，代表台灣的出生率一年比一年還要「慘澹」。

而台灣的出生率，更是全世界最低的，為什麼現代年輕人都不願意生小孩了？

一直以來，總和生育率（total fertility rate，TFR）都是探討一個國家經濟發展水平重要的依據，它代表著社會福利制度、稅收、教育基礎等條件，也同時牽涉到人口老化、高齡化等國家組成結構，一個國家生育率過高未必是件好事，但若生育率的水平低到已開發國家的標準值以下，未嘗不也是個嚴重危機。

根據美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）統計，一般已開發國家的生育率，至少須達到約2.00，才能維繫出生和死亡的水平，在世代交替的輪迴下，維繫國家正常的發展與運作。

而生育率的數據，係指平均每位婦女一生中所生育之子女數，數字愈高代表胎兒數愈多──全世界生育率最高的國家是尼日（Niger），生育率達6.82，意即平均每位婦女生6.82個孩子。

已開發國家的少子化現象愈來愈嚴重

然而，隨著醫療技術的進步和生活環境的改變、經濟壓力的重擔，愈來愈多已開發國家面臨生育率極低、嚴重少子化的挑戰，長久下來，將徹底改變國家人口組成年齡，當青壯年人口愈少、中老年人口比例愈高，整個社會都會面臨高齡照護上的崩解危機。

以台灣為例，台灣目前正是全世界生育率最低的國家，在房價不斷飆漲、薪水永遠凍結、物價持續上升的年代，年輕人都對結婚、買房這件事避之唯恐不及，更何況生小孩的壓力，會讓多少人在生活上根本喘不過氣。

事實上是，在台灣想要達成結婚生子的夢想，對現代人來說卻是愈來愈不易，不僅房價和30年前相比簡直漲到天際，但人們的薪資所得卻沒有當年來得要優渥，加上工作壓力的重擔、經濟來源的桎梏，妄想結婚、生子、買房的藍圖，常常都在難以想像的惶恐背後，逼著人們不得不打退堂鼓。

讓我們一起看看中央情報局統計全球出生率最低的5個地區，它們正面臨的少子化危機：

5、香港與澳門（Hong Kong & Macao）──生育率1.22

根據香港政府統計，2020年時，香港的出生和死亡人口出現了所謂的「死亡交叉」，這是香港歷史上首次出生人口少於死亡人口的狀況，最低的生育率甚至來到0.8。

公開數據顯示，香港和澳門近10年來的出生率都不斷的下降，最主要的原因是婦女不再願意生和年輕人口外移所導致。

由於養育一名小孩的成本不斷增加，加上各種教育費用的開支，對許多家庭來說都愈來愈難負擔；更遑論香港的超級高房價，想要在香港買房，一般上班族根本完全不敢奢望──因為香港的房價收入比值高達45.71，是全球第3難買房的地方。

4、義大利（Italy）──生育率1.22

和香港、澳門出生率相同的義大利，是整個歐洲出生率最低的國家，也是倒數前5名出生率國家中，唯一的歐洲國家。義大利所碰到的問題，是人們的結婚意願低，在愈少人結婚、成家的狀況下，就不用妄想出生率會多高了。

根據歐盟統計，義大利的結婚率是歐盟的後段班，不僅結婚率低、總生育率低，就連非婚生育率的數字也遠遠被其它國家超越，特別是在每4位義大利人就有1位是銀髮高齡長者的人口結構下，義大利的老化狀況也令人堪憂。

和社會福利較好的北歐、西歐相比，南歐的經濟狀況確實在各種條件下都較難讓人安心的撫養孩子，像是西班牙（Spain）和葡萄牙（Portugal），出生率數字也很低落。

3、新加坡（Singapore）──生育率1.16

身為亞洲經濟發展非常蓬勃的國家，新加坡卻也面臨了嚴峻的出生率低落問題，但他們普遍不是收入不高的原因所導致，而是在工作機會多、發展前途光明的條件下，許多女性將生活重心都留在事業上，在工作壓力大的情況裡，自然漸漸晚婚，而不是把目標留在養育孩子身上。

為了搶救低生育率的問題，新加坡政府也祭出了「凍卵」政策，決議2023年起允許21至35歲的單身女性冷凍卵子，因為過去有關當局都持保守態度，導致相關技術窒礙不前，如今轉為開放，就是期待能讓更多結婚夫妻有育兒的可能。

2、南韓（South Korea）──生育率1.10

南韓當今社會發展的狀況，其實可以完全從榮獲奧斯卡最佳影片、最佳國際電影等大獎的《寄生上流》裡略知一二──在貧富差距極大、工作壓力爆表的環境裡，有些人可能無論一輩子多麼努力，都只能居住在半地下室的殘酷空間中，永遠沒有翻身機會。

韓國的出生率，已經是連續多年「生不如死」的狀況，而且現況看起來依然會更加嚴峻發展。像是2021年，全韓國只有約26萬人出生，是1971年有統計數字以來最低的紀錄，多年下來人口持續都是負成長，而且沒有趨緩的態勢。

韓國的問題也反映在結婚率上，由於物價極高和工作壓力甚鉅，愈來愈多年輕人不願意結婚，2021年的結婚登記對數甚至首次低於20萬件，人口老化、結婚人數變少、育兒年齡提高、經濟壓力大等因素，都是出生率難以提高的主因。

1、台灣──生育率1.08

台灣的生育率狀況目前是全球最慘，寫下了全球生育率最低的紀錄。箇中原因除了大家都很熟悉的薪水凍漲、房價高漲、經濟壓力極大、育兒成本過高、生活負擔龐大等因素，這些影響更牽涉到成家的種種考驗。

根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，而同年台灣的死亡人數為18萬3732人，人口持續負成長。

在整體生養環境都不佳的狀況下，許多已婚夫妻不是不願生小孩，就是最多也僅願意生一胎；而晚婚、高齡產婦等因素，都讓不孕症的比率逐年提高，特別是在台灣女性平均第一胎生育年齡已經達到31歲的狀況下，生育的條件確實愈來愈不友善。

雖然政府不斷提供各種生育、教育補助，包含「0-6歲，國家一起養」方案，但整體幫助確實顯得雞肋，且生兒育女是一輩子的事，在連自己都照顧不好的狀況下，與其讓自己和孩子過上不好的生活，倒不如不生還更加愜意。

（本文出自2023.1.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）