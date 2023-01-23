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聘僱外籍看護工家庭可使用長照服務 逾6萬人受惠

提供／ 衛生福利部

聘僱外籍家庭看護工家庭，也可使用政府提供長照資源。 圖/衛生福利部 提供
聘僱外籍家庭看護工家庭，也可使用政府提供長照資源。 圖/衛生福利部 提供

為了協助聘僱外籍看護工家庭照顧空窗期，在外籍看護工到家中報到前、或於聘僱期間內外看行蹤不明、轉換雇主期間、或請假返鄉，也能使用政府提供之長照2.0服務與長照資源，減輕家庭照顧負擔。

長照多元化服務 家有外籍看護也適用
近年國人對老年生活及扶養照顧議題的關注度提升，衛福部為回應人口快速老化對家庭帶來的照顧量能衝擊，已積極布建相關長照服務資源，包含建置照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善和喘息服務等，而當中除照顧服務外，經評估為長照失能等級第2-8級者，就算是聘有外籍家庭看護工者，也都能申請使用！

聘僱外籍家庭看護工的家庭可善用長照服務，紓緩家庭照顧者之壓力與負荷。 圖/衛生福利部 提供
聘僱外籍家庭看護工的家庭可善用長照服務，紓緩家庭照顧者之壓力與負荷。 圖/衛生福利部 提供

聘僱外籍看護工家庭 已有6萬多人善用長照服務
聘僱外籍家庭看護工的被照顧者經評估為長期照顧需要等級第2級（含）以上，可申請專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務以及喘息服務，並可透過社區式交通接送服務，參與社區照顧關懷據點或巷弄長照站（C據點）之活動與服務，強化其社會參與及社區互動。其中喘息服務提供方式含居家式、社區式（如日間照顧中心）、機構住宿式及社區整體照顧服務體系喘息服務，渠等可依需要選擇服務模式或混合使用。截至111年10月底已有6萬多名聘僱外籍看護工之被照顧者使用長照服務。

政府提供長照服務，減輕照顧及經濟負擔，讓被照顧者獲得專業照顧、照顧者獲得喘息空間。 圖/衛生福利部 提供
政府提供長照服務，減輕照顧及經濟負擔，讓被照顧者獲得專業照顧、照顧者獲得喘息空間。 圖/衛生福利部 提供

利用長照2.0資源 舒緩家庭照顧壓力
長照政策除將聘僱外籍看護工家庭納為服務範圍外，同時也相當重視一般照顧家庭的需求。為提供家庭照顧者更多協助，衛福部於105年設置0800–507272（台語：有您真好真好）家庭照顧者關懷專線，並補助各縣市政府廣設家庭照顧者支持服務據點，由專業人員協助照顧者透過運用長照資源調整照顧安排，亦提供照顧技巧指導、心理協談、支持團體等服務，紓解家庭照顧負荷與壓力。

衛福部呼籲，有效利用各項長照服務資源，適時撥打1966長照專線 （春節期間致電請留下聯絡方式，1月30日起各地方長期照顧管理中心專責人員將主動與您聯繫）或家庭照顧者關懷專線，亦可至衛福部長照專區查詢，讓長照2.0成為失能者及其家庭照顧者強而有力的後盾！

衛福部長照專區➜請由此進

[資料來源] 衛福部長照司

【衛生福利部 廣告】

[延伸閱讀]
■黃愉婷／善用長照資源釋放移工壓力，家庭照顧不必單打獨鬥
https://opinion.udn.com/opinion/story/120626/5931815
■長照之路不孤單！聘僱外看家庭的4大痛點 這些政策幫你解決！
https://udn.com/news/story/7266/6559891
■善用長照資源 家庭照顧者：家人更有餘裕發展愛
https://udn.com/news/story/7266/6772231
■照護選擇／父母需要人照顧，該辭職的是我嗎？先考慮好「這3點」才不後悔
https://health.udn.com/health/story/121919/5868656

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