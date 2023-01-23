聘僱外籍看護工家庭可使用長照服務 逾6萬人受惠

聘僱外籍家庭看護工家庭，也可使用政府提供長照資源。 圖/衛生福利部 提供

為了協助聘僱外籍看護工家庭照顧空窗期，在外籍看護工到家中報到前、或於聘僱期間內外看行蹤不明、轉換雇主期間、或請假返鄉，也能使用政府提供之長照2.0服務與長照資源，減輕家庭照顧負擔。

長照多元化服務 家有外籍看護也適用近年國人對老年生活及扶養照顧議題的關注度提升，衛福部為回應人口快速老化對家庭帶來的照顧量能衝擊，已積極布建相關長照服務資源，包含建置照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善和喘息服務等，而當中除照顧服務外，經評估為長照失能等級第2-8級者，就算是聘有外籍家庭看護工者，也都能申請使用！

聘僱外籍家庭看護工的家庭可善用長照服務，紓緩家庭照顧者之壓力與負荷。 圖/衛生福利部 提供

聘僱外籍看護工家庭 已有6萬多人善用長照服務聘僱外籍家庭看護工的被照顧者經評估為長期照顧需要等級第2級（含）以上，可申請專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務以及喘息服務，並可透過社區式交通接送服務，參與社區照顧關懷據點或巷弄長照站（C據點）之活動與服務，強化其社會參與及社區互動。其中喘息服務提供方式含居家式、社區式（如日間照顧中心）、機構住宿式及社區整體照顧服務體系喘息服務，渠等可依需要選擇服務模式或混合使用。截至111年10月底已有6萬多名聘僱外籍看護工之被照顧者使用長照服務。

政府提供長照服務，減輕照顧及經濟負擔，讓被照顧者獲得專業照顧、照顧者獲得喘息空間。 圖/衛生福利部 提供

利用長照2.0資源 舒緩家庭照顧壓力長照政策除將聘僱外籍看護工家庭納為服務範圍外，同時也相當重視一般照顧家庭的需求。為提供家庭照顧者更多協助，衛福部於105年設置0800–507272（台語：有您真好真好）家庭照顧者關懷專線，並補助各縣市政府廣設家庭照顧者支持服務據點，由專業人員協助照顧者透過運用長照資源調整照顧安排，亦提供照顧技巧指導、心理協談、支持團體等服務，紓解家庭照顧負荷與壓力。

衛福部呼籲，有效利用各項長照服務資源，適時撥打1966長照專線 （春節期間致電請留下聯絡方式，1月30日起各地方長期照顧管理中心專責人員將主動與您聯繫）或家庭照顧者關懷專線，亦可至衛福部長照專區查詢，讓長照2.0成為失能者及其家庭照顧者強而有力的後盾！

衛福部長照專區➜請由此進

[資料來源] 衛福部長照司

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