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尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

使用長照服務可報稅 有近33萬戶受惠！

提供／ 衛生福利部

使用住宿機構服務可報稅也可以申請費用補助。 圖／衛生福利部 提供
使用住宿機構服務可報稅也可以申請費用補助。 圖／衛生福利部 提供

111年度有使用長照服務的民眾別忘了！保留長照服務部分負擔繳費單據，就有機會再申報長照特別扣除額12萬，以適用12%稅率者而言，即省1萬4,400元稅金。

機構住民服務費用補助 減輕家庭經濟負荷
為緩解入住住宿式機構者及其家屬之經濟負荷，衛福部提醒，凡111年度入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等，入住天數累計滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，予以年度一次性補助，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，可領取6萬元、5萬4,000元及4萬5,600元補助，申請期限至112年3月1日止。而108年推動的長期照顧特別扣除額，針對適用對象每人每年定額扣除12萬元，實際減輕使用住宿式服務機構服務者的家庭照顧及經濟負擔。

使用政府提供的長照資源，減輕您照顧及經濟的負擔。 圖／衛生福利部 提供
使用政府提供的長照資源，減輕您照顧及經濟的負擔。 圖／衛生福利部 提供

使用四大長照給付 政府有補助
照顧及專業服務、交通接送服務、輔具與居家無障礙環境改善服務及喘息服務等稱為四大長照給付，有照顧需求的民眾應經照顧管理專員評估符合資格後，按其長照需要等級及服務項目核定給付額度，再由個案管理人員擬定合適的照顧計畫並協助連結服務。

衛福部指出，111年度使用四大長照給付，以照顧服務，也就是居家服務、日間照顧、家庭托顧及小規模多機能服務者為最多，已超過30萬人，且滿意度更高達96％；其次是接送來往居家及社區式長照服務機構或醫療院所之交通服務，使用人次也有19萬以上；而專業服務、輔具租借（或購買）及居家無障礙環境改善、喘息空間（含居家、機構、社區喘息)也多有民眾利用並給予良好回饋。

有失能失智者照顧需求 請撥1966長照專線
在長照路途中總有未見之潛在需求，民眾倘若有失能失智家屬的照顧問題，可用手機或市話撥打1966長照專線洽詢（春節期間致電請留下聯絡方式，1月30日起各地方長期照顧管理中心專責人員將主動與您聯繫），或上衛福部「長照專區」查詢長照服務資訊！

長照服務四大給付項目及住宿式機構服務。 圖／衛生福利部 提供
長照服務四大給付項目及住宿式機構服務。 圖／衛生福利部 提供

出院準備銜接長照服務 出院返家同時服務到家
此外，針對面臨失能失智家人出院後的返家照顧問題，衛福部也有規劃出院準備銜接長照服務的友善制度，在出院返家前可透過醫院病房護理站洽詢及申請長照服務，讓家人返家同時服務也到家，不僅大大降低家庭照顧者的照顧負擔，並能有效減緩失能失智者返家後的日常生活障礙，提升全家人的生活品質。

衛福部長照專區➜請由此進

[資料來源] 衛福部統計處、衛福部長照專區、行政院新聞傳播處

【衛生福利部 廣告】

[延伸閱讀]
■家中老人病倒不用慌 出院仍能轉銜長照2.0
https://health.udn.com/health/story/6631/4787525
■要如何為長輩找到適合的社區照顧模式？
https://health.udn.com/health/story/121920/6801520
■健康主題館╱失智症資源地圖 減輕照顧壓力
https://udn.com/news/story/7266/6251721
■南港綜合長照機構今啟用 全國首家公辦公營補長照缺口
https://udn.com/news/story/7266/6701673

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