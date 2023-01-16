連戰批李登輝戒急用忍鎖國 導致亞太營運中心胎死腹中

前副總統連戰17日將發表新書「連戰回憶錄」 ，他在書中提及，因當年前總統李登輝的「戒急用忍」政策，擔心人才與資金被大陸吸光，最後導致亞太營運中心推動失敗；若順利推動，台灣怎麼會喪失亞洲四小龍龍頭地位？亞太營運中心計畫在他行政院長任內胎死腹中，讓他感到痛心扼腕。

連戰指出，他任內推動「境外轉運中心」計畫，在中共善意的回應下，兩岸航運團體終於在1997年1月在香港會晤，隨後兩岸貨輪開始在廈門、福州與高雄港、基隆港間揚帆，當時他們大膽採取「不通關不入境」方式，是當年尚未直航前的實驗性做法，同時也有利兩岸經貿往來。

連戰提到，他原指示可讓台中港暨清泉崗機場做為海運與空運的先驅規劃地區，可惜後來受到「戒急用忍」政策影響，因為擔心台灣產業江空洞化，經濟部被要求訂定一套管制兩岸經貿發展的措施，凡是5000萬以上的案件一律喊卡，而亞太營運中心計畫推動的都是大案，未竟其功其來有自。

連戰感慨，假如亞太營運中心計畫當時順利推動，台灣的經濟何以會喪失原來亞洲四小龍的龍頭地位？而今日鄰邦韓國、日本的經濟地位亦當已為我們所取代了。

「亞太營運中心的挫敗，我內心是相當的不捨與難過」，連戰說，他難過的是，當年向全民許諾的願景，在跨入21世紀以後，經濟成長率維持在6.5%左右，國民平均所得達到2萬美元，而進入已開發國家行列，迄今落差仍大，不知何時可以實現。

連戰說，亞太營運中心是今後解決台灣所面臨的瓶頸問題及提升國家經濟發展的必然方向，就提升經濟而言，這也是我國別無選擇的路；然而當時政府未能把握這個契機，況又「時難得而易失」，馴致至今問題猶在。

連戰表示，亞太營運中心的停擺，使得兩岸的經貿合作大受打擊，加上近年兩岸情勢倒退與大陸經濟崛起，高雄港已經退居到世界排名第15名，反觀大陸的上海的洋山港已躍居世界排名之首。

此外，連戰也提到，桃園航空城計畫到今天還是進展緩慢，兩岸經濟比較，我國自己受到意識型態綑綁，彼長我消，豈不令人搖頭遺憾，「這就是政策鎖國之害！」他也為行政院長任內未能順利推動亞太營運中心計畫，造成胎死腹中感到痛心扼腕。

連戰說，而後8年民進黨執政，兩岸關係倒退，兩岸經濟合作可說是錯失寶貴的時機。雖然2008年國民黨重新執政，前總統馬英九任內8年，兩岸的經濟合作重新走回當年他所規劃的兩岸雙贏的亞太營運中心計畫構想，甚至推動了兩岸直航三通、實現當年他考慮放寬台灣境外金融中心與大陸金融機構業務往來的構想，「但畢竟時機已經耽誤甚久，大陸經濟已經飛躍成長，兩岸經濟量體差距愈來愈大」。

「連戰回憶錄–我的永平之路」由天下文化出版，從撰稿到出版歷時15年，共計45萬字，該書由連戰口述，部分內容也由連戰親自撰稿，並一一完承校對。預計明年1月17日出版，2月7日下午於蔣經國七海園區舉辦新書發表會。