快訊

112學測數A／去年史上最難、今年「苦民所苦」 師指留意1重點：估五標提高

15歲少年打3劑 染疫3天呼吸困難送急診 插管治療1.5月不治

連3天降幅破2成！ 本土+2萬1384例 353例境外、53死 較上周少21.6%

佛光山祈福走春　勿忘人氣美食皇帝豆麵、香椿餅

聯合線上／ 人間福報訊

計畫好春節到佛光山叩鐘祈福賞燈了嗎？走累了歇歇腳、別忘了品嘗佛光山的人氣美食，皇帝豆麵、胡椒麵，還有薄Q有嚼勁的香椿餅，都是舌尖美味。去晚了、恐怕得排隊候位了！

皇帝豆麵是星雲大師最推崇的簡食代表，麵點是大師的家鄉特色，以揚州煨麵技法烹調，結合當令皇帝豆，有最耐人尋味的好滋味。 圖／人間福報提供
皇帝豆麵是星雲大師最推崇的簡食代表，麵點是大師的家鄉特色，以揚州煨麵技法烹調，結合當令皇帝豆，有最耐人尋味的好滋味。 圖／人間福報提供

「佛光山2023年春節平安燈法會」1月22日至2月19日(農曆正月初一至廿九)展開。迎接平安燈法會，佛光山的佛光大道、佛陀紀念館的成佛大道等都已布設完成，曼陀羅園有11米高的主燈「鳳凰展翅呈吉祥」，成佛大道上有2個高7米的充氣富樂兔、吉祥兔，象徵幸福溫暖，將帶給遊客光明幸福能量。

佛光山都監院院長慧傳法師1月11日為媒體導覽今年平安燈法會的4大主題特色，特別強調今年結合佛法與科技特設「佛光雲宇宙」、「祈福天燈佛護佑-裸眼3D劇場」等，民眾可以透過手機掃描QR Code感受到3D科技的進步及立體呈現，非常有趣。

佛陀紀念館禮敬大廳二樓的百味軒有豐富的蔬食百匯，色香味俱全。 圖／人間福報提供
佛陀紀念館禮敬大廳二樓的百味軒有豐富的蔬食百匯，色香味俱全。 圖／人間福報提供

民眾走累了，可以在樹蔭下歇歇腳、喝口水或是循著美食地圖，發掘佛光山的美味蔬食。不管是禮敬大廳二樓色香味俱全的百味軒，還是雙閣樓滴水坊、佛光一滴等餐廳，都有不同主題的人氣餐飲。

一碗看似普通的皇帝豆麵可是星雲大師最推崇的簡食代表，麵點還是大師的家鄉特色，以揚州煨麵技法烹調，結合當令皇帝豆，用最單純的食材料理出最耐人尋味的美好滋味。皇帝豆麵在佛館禮敬大廳滴水坊，可是饕客的首選。

胡椒麵也有超人氣，以黑胡椒的辛香與巴西蘑菇摻入香菇的清甜熬煮成湯底，每一口有鼓舞身心的暖意。 圖／人間福報提供
胡椒麵也有超人氣，以黑胡椒的辛香與巴西蘑菇摻入香菇的清甜熬煮成湯底，每一口有鼓舞身心的暖意。 圖／人間福報提供

被視為海線美食，在佛館禮敬大廳滴水坊的胡椒麵人氣也不遑多讓，以黑胡椒的辛香與巴西蘑菇，摻入香菇的清甜熬煮成湯底，加上口感獨特的細麵，清新還帶點微辣，每一口有鼓舞身心的暖意，網友給予很高的評價。

佛館雙閣樓滴水坊以台灣小吃聞名，香椿抓餅及各式小菜經濟實惠。 圖／人間福報提供
佛館雙閣樓滴水坊以台灣小吃聞名，香椿抓餅及各式小菜經濟實惠。 圖／人間福報提供

佛館雙閣樓滴水坊以台灣小吃聞名，從紅燒麵、炒麵、炒飯、香椿抓餅到各式小菜，經濟實惠，很受遊客喜愛。尤其香椿抓餅皮酥還帶有嚼勁，是讓人一口接一口，欲罷不能的美食小吃。

如果想吃飯，禮敬大廳滴水坊有茄醬飯、佛光一滴有咖哩飯，都是主廚研發的特調香料，濃郁的薑黃咖哩，不僅好吃還是保健美食。

特調愛玉甜點，清透富果膠，淋上淡淡清香檸檬，讓人躁氣全消。 圖／人間福報提供
特調愛玉甜點，清透富果膠，淋上淡淡清香檸檬，讓人躁氣全消。 圖／人間福報提供

飯後甜點建議來一碗特調愛玉甜點，清透的愛玉有豐富的果膠，淋上淡淡清香的檸檬，讓人躁氣全消；與家人倚窗而坐，感受彷彿置身日本金閣寺那般優雅，透視戶外樟樹林的沉靜，即使是過年也有「心靈旅程」的富足。

決定了嗎？新年走春祈福，全家出遊到佛光山領受佛門清淨與歡喜，讓平日忙碌疲憊的心靈以「仁和安康．富樂吉祥」光明幸福的能量迎接嶄新的一年。

相關新聞

偽鈔流竄留意號碼藏「880」 雲林小吃收到同號百鈔

新年到，不僅只有千元偽鈔流竄！最近也出現百元假鈔，雲林縣北港鎮一家小吃店昨天收到2張百元鈔票，編號均為「CQ281880VJ」，已調出監視器鎖定使用者並報警，北港分局已著手調查，並提醒店家多留意防偽，不要因面額較小就疏忽，兩天來，消息在網路傳開，許多店家收鈔口訣「不收880」。

國民年金保費漲 綠委促政府為家庭主婦代繳1年

民進黨立委鍾佳濱等人今天舉行記者會，表示國民年金保費今年調漲，但通膨導致家戶可支配所得下降，呼籲政府除了普發現金、撥補勞...

照片看歷史／1970年影星英格麗褒曼來台 祭弔「小婦人」艾偉德

1970年1月13日晚上8時5分，為舉世影迷所熟知喜愛的瑞典籍女星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）搭乘日航班機自東京飛抵台北。褒曼在寶島停留一周，她此行的主要目的，是為祭弔在台北去世的「小婦人」、女傳教士艾偉德（Gladys Aylward）。

北約前秘書長訪台 籲國際應重視中共對台威脅

長期力主抗中友台的北約前秘書長拉斯穆森日前率團訪問台灣，呼籲歐洲應該對台加強軍事與情資援助，提升國際社會對民主台灣的關注。在中共持續加強對台文攻武嚇的時刻，拉斯穆森的行動更顯可貴。

「打炒房法案」三讀通過 專家：僅是今年改革第一槍

修法屢經波折的《平均地權條例》，終於在今（2023）年1月10日三讀通過。自2020年起，投資客為了避開「短期買賣房產」的高額稅率（房地合一稅），轉向其他制度有漏洞且成本更低的標的......

政院通過「入出國及移民法」草案 修法三大重點一次看

行政院會今（12）日通過內政部擬具的「入出國及移民法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。這次共修正52條，主要鬆綁停居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。