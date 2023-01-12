快訊

好猛！台積電去年獲利破兆 每天開門賺進超過27.8億

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

新冠確診後遠距關懷 1月15日起僅適用高風險對象

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
羅一鈞表示，原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調整為僅針對高風險對象才執行。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調整為僅針對高風險對象才執行。圖／指揮中心提供

因應新冠肺炎疫情趨緩，且確診者隔離天數縮短，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示， 原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調整為僅針對高風險對象才執行。

指揮中心去年底發文地方政府及醫界團體，1月15日起取消確診居家照護個案管理措施，也就是不再提供確診者關懷服務，但引發基層醫師反彈。指揮中心今天則宣布調整遠距照護諮詢方式，調整為僅針對高風險族群執行，包括65歲以上、12歲以下或具重症風險因子的個案。

羅一鈞表示，與醫師公會全聯會代表多次開會討論，過去輕症個案快篩陽性通報後，有醫師以LINE等方式定期關懷。但音確診者隔離天數已從10天縮短為5天，醫療資源也需要做合理配置，因此調整為高風險個案才有遠距照護諮詢，評估是否需開立抗病毒藥物，或是開立其他處方調劑等。

羅一鈞表示，原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調整為僅針對高風險對象才執行。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調整為僅針對高風險對象才執行。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 疫情 羅一鈞

延伸閱讀

新冠預防性用藥Evusheld 新增兩類人適用

48死、155例中重症 長照陽性率再升 20多歲男發病1周後惡化不治

中重症今增114例 40多歲女確診當晚病況惡化過世

2妙齡女染疫死！長照陽性率增 增篩檢頻率至每周2次

相關新聞

新冠確診後遠距關懷 1月15日起僅適用高風險對象

因應新冠肺炎疫情趨緩，且確診者隔離天數縮短，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示， 原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調...

48死、155例中重症 長照陽性率再升 20多歲男發病1周後惡化不治

新冠肺炎新增死亡48例死亡、155例中重症個案。其中較年輕的死亡個案為20多歲機構住民，本身有慢性神經系統疾病、長期臥床...

本土+2萬2653、284例境外、48死 再降2成多

新冠肺炎疫情持續下降，國內新增2萬2653例本土個案，較上周三下降27.1％；另新增284例境外移入個案，48例死亡個案...

新冠預防性用藥Evusheld 新增兩類人適用

春節返鄉潮至，因應出現大量確診者出現，指揮中心放寬新冠肺炎暴露性用藥，單株抗體（Evusheld）的適用對象，新增血液腫...

別輕忽新冠確診！「3器官」恐嚴重老化 醫籲切勿重複感染

新冠疫情（COVID-19）仍為完全消退，但如今各國已相繼解封，宣布回歸正常生活，大眾對於確診一事也從原先的恐慌不安到視為常態，然而，近日台中慈濟醫院胸腔內科暨重症醫學專科醫師黃軒出聲警告，切勿輕忽新冠病毒的殺傷力，若重複感染恐導致人體器官加速老化，尤其是腎臟、腦和心臟將首當其衝。

獨／記者實測抗體快篩兩條線好安心？醫提醒：小心解讀

想知道是否感染可用新冠快篩，但想知道是否還有抗體，目前國內市場上並無民眾可自行操作的家抗體快篩，要去醫院抽血測。台大公衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。