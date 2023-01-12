新冠確診後遠距關懷 1月15日起僅適用高風險對象
因應新冠肺炎疫情趨緩，且確診者隔離天數縮短，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示， 原本的遠距照護諮詢，從1月15日開始調整為僅針對高風險對象才執行。
指揮中心去年底發文地方政府及醫界團體，1月15日起取消確診居家照護個案管理措施，也就是不再提供確診者關懷服務，但引發基層醫師反彈。指揮中心今天則宣布調整遠距照護諮詢方式，調整為僅針對高風險族群執行，包括65歲以上、12歲以下或具重症風險因子的個案。
羅一鈞表示，與醫師公會全聯會代表多次開會討論，過去輕症個案快篩陽性通報後，有醫師以LINE等方式定期關懷。但音確診者隔離天數已從10天縮短為5天，醫療資源也需要做合理配置，因此調整為高風險個案才有遠距照護諮詢，評估是否需開立抗病毒藥物，或是開立其他處方調劑等。
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