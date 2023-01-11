車輛汰換新補助 金額最高19萬

10年以上老舊車輛汰換有新補助，機車最低3800元、汽油汽車最低18000元、大客貨車補助金額更高達191000元！空保處處長蔡孟裕11日於記者會表示，除了環保署原本的補助方案之外，更設置民眾與科學園區等開發單位的媒合平台，讓業者可以購買「減碳效益」來符合環評承諾，同時民眾也可以獲得補助，加速載具轉型的速度。

加速汰舊換新

有別於過去由政府補助民眾汰換老舊車輛，因為科學園區、產業園區或地方開發單位有環評的要求，營運過程中常需要「空汙及溫室氣體的減抵需求」。環保署盼透過媒合平台，讓相關單位可以購買民眾汰舊換新產生的「減量效益」，達成降低碳排與改善空汙的目標。

根據交通部統計處資料顯示，目前全國總計有1千萬台老舊車輛，多數集中於北部地區，造成空汙排放影響民眾生活。蔡孟裕表示，推動汰換老舊車輛補助政策不僅能推動載具電動化，並淘汰老舊車輛，進一步降低車輛排放的空氣污染。

找科學園區幫忙

媒合民眾與開發單位的新補助方案的「減碳效益」提供四大車種（機車、汽油小客貨車、柴油小客貨車、大客貨車）汰舊換新換成電電車，而目前還沒有商業化的電動大客貨車，但只要換成最新期別的車種，依舊能有補助。機車補助金額至少3800元、汽油小客貨車至少有18000元、柴油小客貨車23000元或大客貨車則有191000的補助。

他表示，環保署原有的補助方案也還是存在，如果買方沒有意願購買「減碳效應」，但民眾仍有汰換老舊車輛需求，還是可以選擇環保署的補助方案。他也指出，媒合平臺的新方案是計算減碳效益來評估補助金額，自然比環保署補助方案的金額還要高。







【更多精采內容，詳見 】