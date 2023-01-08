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36死、180例中重症！30多歲男長期臥床曾接種5劑 染疫後1周亡

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。其中一例死亡個案為30多歲男性，本身有慢性神經系統疾病、長期臥床。雖曾接種五劑疫苗，但仍於出現症狀後一周內死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆具慢性病史、其中25例未接種三劑以上疫苗。

新增較年輕個案為30多歲男性，為機構住民，有慢性神經系統疾病、長期臥床，曾接種五劑新冠疫苗。個案於12月30日開始出現呼吸喘症狀，經快篩檢驗陽性。1月3日至急診，檢查有雙側肺炎，當天住院治療，4日因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。去年至今中重症累計4萬951例，其中1萬4685例死亡。

國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。圖／指揮中心提供
1月6日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
1月6日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎疫情今天新增36例死亡、180例中重症個案。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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